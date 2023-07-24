شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيف تحظر رسائل البريد الإلكترونى العشوائية فى Gmail باستخدام حيل بسيطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تتعامل أيضًا مع رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها والرسائل الإخبارية ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية من العلامات التجارية التي لم أشترك فيها مطلقًا في Gmail، حيث يزدحم صندوق الوارد الخاص بك برسائل البريد العشوائي وتضيع الرسائل المهمة في هذه الفوضى، فإليك بعض الطرق السهلة التي يمكن أن تساعدك في مسح صندوق الوارد الخاص بك وإبقائه خاليًا من الرسائل غير المرغوب فيها.

إلغاء الاشتراك من البريد الإلكتروني العشوائي:

1- قم بتسجيل الدخول إلى Gmail وحدد جميع رسائل البريد الإلكتروني العشوائية التي تريد إلغاء الاشتراك منها (تأكد من عدم تحديد أي معرف بريد إلكتروني مهم).

2- اضغط على أيقونة i في الجزء العلوي وستظهر لك خيارات "الإبلاغ عن البريد العشوائي" أو "الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها وإلغاء الاشتراك".

3- انتقل إلى قائمة المعرفات المدرجة وإذا لم يكن هناك أي شيء مهم معروض هنا ، فاختر خيار الإبلاغ عن البريد العشوائي وإلغاء الاشتراك.

4- ستتوقف الآن عن تلقي رسائل البريد الإلكتروني من هذه الحسابات.

كيفية إنشاء عوامل تصفية لاكتشاف البريد الإلكتروني العشوائي:

1- افتح Gmail، وانقر فوق مربع البحث في الأعلى، واكتب إلغاء الاشتراك لإدراج جميع رسائل البريد الإلكتروني الترويجية.

2- حدد كل رسائل البريد الإلكتروني العشوائية هذه، ولكن تأكد من إعادة التحقق مرة واحدة في حالة وجود رسالة إخبارية أو بريد تستخدمه بالفعل هناك.

3- اضغط على النقاط الثلاث في الأعلى واختر تصفية الرسائل مثل هذه.

4- اضغط الآن على خيار إنشاء عامل التصفية واختر ما تريد القيام به مع رسائل البريد الإلكتروني هذه. إذا كنت تريد حذف رسائل البريد الإلكتروني هذه تلقائيًا، فيمكنك النقر فوق خيار إنشاء مرشح واختيار خيار حذفه.

ستظهر لك نافذة منبثقة في الجزء السفلي لإعلامك بأنه قد تم إنشاء عامل تصفية، بصرف النظر عن الحذف، يمكنك أيضًا اختيار تصفية رسائل البريد الإلكتروني هذه عن طريق تطبيق الملصقات أو وضع علامة عليها كمقروءة.