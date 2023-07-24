شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم ميزة Nearby Share for Windows ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد اختبار ميزة Nearby Share for Windows لمدة شهرين تقريبًا ، أتاحت جوجل أخيرًا هذا التطبيق لجميع مستخدمي ويندوز، وهذا يعني أن ميزة "المشاركة القريبة" خارج الإصدار التجريبي الآن وهي متاحة للتنزيل على أجهزة Windows 10 و Windows 11 في جميع أنحاء العالم.

ويتيح بديل AirDrop لنظام أندرويد والآن لنظام ويندوز للمستخدمين نقل الملفات والمستندات ومحتوى الوسائط المتعددة والمزيد عبر Bluetooth أو Wi-Fi أو NFC بين الجهازين المدعومين، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الآن استخدام هواتف أندرويد الخاصة بهم لنقل الملفات على Windows لاسلكيًا والعكس صحيح.

تم إطلاق التطبيق أخيرًا وإذا كنت تريد نقل الملفات بين Windows و أندرويد بشكل سلس ، فإليك كيفية البدء:





المتطلبات المسبقة- تطبيق Nearby Share for Windows لنظام التشغيل Windows

- جهاز أندرويد يعمل بالإصدار 6 أو أحدث

تنزيل Nearby Share for Windows - توجه إلى موقع Google Nearby Share for Windows وقم بتنزيل التطبيق وتثبيته. أيضًا ، اسمح بالأذونات اللازمة عندما يُطلب منك ذلك.

تسجيل الدخول أو استخدام مع الاستخدام بدون حساب تتيح ميزة "مشاركة الملفات على نظام التشغيل Windows بالجوار" للمستخدمين مشاركة الملفات والمستندات بين الجهازين باستخدام حساب Google أو بدونه، ومع ذلك ، بدون حساب Google ، ستكون الوظيفة محدودة وسيتعين على المستخدمين الحفاظ على الرؤية لـ "الجميع". هذا يجلب مخاطر محتملة أيضًا.

نقل الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، افتح تطبيق مشاركة قريبة. الآن ، حدد الملف في التطبيق ثم انتظر حتى يكتشف الجهاز المستلم. بمجرد اكتشافه ، انقر فوقه للمشاركة، يمكنك أيضًا سحب ملف وإفلاته أو نقل المجلد بأكمله مرة واحدة باستخدام هذه الطريقة ؛.