شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية الدردشة على واتس آب بدون حفظ الرقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتس آب هو أحد تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا، وقد أطلقت المنصة المملوكة لشركة Meta الآن ميزة جديدة ستعمل على تعزيز تجربة الدردشة بشكل أكبر، حيث قدم واتس آب القدرة على الدردشة مع أرقام هواتف غير معروفة، وهذا يعني أنه لن يضطر المستخدمون بعد الآن إلى حفظ رقم على واتس آب للدردشة معهم.

وتتيح ميزة واتس آب الجديدة المتوفرة على كل من Android و iOS للمستخدمين الدردشة مع أي رقم هاتف خارج دليل الهاتف الخاص بهم، وفي السابق، واجه المستخدمون قيودًا معينة عند محاولتهم بدء محادثة مع شخص ما على واتس آب دون حفظ معلومات الاتصال الخاصة بهم أولاً، وغالبًا ما كان عليهم اللجوء إلى تطبيقات الطرف الثالث أو واجهات برمجة التطبيقات الرسمية للنقر للدردشة، والتي قد تكون أكثر تعقيدًا بالنسبة لبعض المستخدمين لاستخدامها.

ومع ذلك ، مع هذه الميزة الجديدة ، يهدف واتس آب إلى تبسيط العملية، مما يسمح للمستخدمين ببدء المحادثات دون الحاجة إلى حفظ جهات الاتصال في دفتر العناوين الخاص بهم، وكلما أدخلت رقم هاتف غير معروف داخل تطبيق واتس آب ، فسيقوم بالبحث خارج جهات الاتصال الخاصة بك، وللتحقق مما إذا كانت هذه الميزة متاحة لحساب واتس آب الخاص بك ، ما عليك سوى البحث عن رقم هاتف من خلال الوصول إلى قوائم جهات الاتصال الخاصة بك.

لذلك، إذا كنت ترغب أيضًا في استخدام ميزة واتس آب الجديدة وتبسيط تجربة الدردشة الخاصة بك، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه:

1. افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android أو iOS.

2. الآن اضغط على الأيقونة لبدء محادثة جديدة.

3. بعد ذلك حدد الرقم غير المعروف في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، سيبدأ واتس آب الآن في البحث عن الرقم خارج قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

4. بمجرد اكتمال البحث، سيظهر الرقم على شاشتك ويمكنك الآن بدء الدردشة معه، أيضًا ، لم تعد مضطرًا إلى حفظ الرقم في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.