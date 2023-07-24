تكنولوجيا: تقنية الشحن السريع تعمل على 80% من الهواتف الذكية بمتوسط ​​يصل إلى 34 واط في الربع الأول من عام 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت تقنية الشحن السريع في الهواتف الذكية قفزة كبيرة في الربع الأول من عام 2023، حيث تتميز حوالي 80٪ من الهواتف الذكية الآن بقدرات شحن سريعة تصل إلى 10 واط أو أعلى. ويمثل هذا نموًا بنسبة 6٪ من عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن Counterpoint Research.

يشير التقرير إلى تقدم مطرد في المتوسط ​​العالمي لطاقة الشحن السريع للهواتف الذكية، بعد أن نما من 18 واط في الربع الأول من عام 2018 إلى 30 واط في الربع الأول من عام 2022، ويبلغ حاليًا 34 واط في الربع الأول من عام 2023.

ويعزى هذا التحسن في سرعة الشحن إلى حد كبير إلى زيادة طلب المستهلكين على إطالة عمر البطارية، والذي ارتفع مع التبني الواسع لشبكات 5G والتحسينات في تقنيات الكاميرا والعرض والمعالج.

تظهر نظرة فاحصة على المشهد التنافسي أن مصنعي الهواتف الذكية الصينيين يقودون المجموعة في سباق الشحن السريع، بمتوسط ​​طاقة شحن سريع تزيد عن 50 واط. وتستغل هذه العلامات التجارية الشحن السريع كعرض بيع فريد لجذب العملاء. فعلى سبيل المثال، تقدم كل من Realme و Xiaomi أجهزة تتميز بقوة شحن أعلى من 200 واط.

علاوة على ذلك، أظهرت كل من Xiaomi و OPPO مؤخرًا هواتف ذكية بقدرة مذهلة على الشحن بسرعة 300 واط، مما يعد بتقديم شحن كامل في دقائق معدودة. وعلى العكس من ذلك، تبنت شركات مثل Apple و Samsung أساليب أكثر حذرًا للشحن السريع، مع إعطاء الأولوية لسلامة البطارية والأداء العام.

فقد قدم تحديث iOS 13 من Apple ميزة محسّنة لشحن البطارية تعمل على إبطاء معدل تقادم البطارية عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه iPhone مشحونًا بالكامل. تتعرف ميزة البطارية التكيفية من Google في Android أيضًا على إجراءات الشحن اليومية للمستخدم لإبطاء استنزاف البطارية.

ويقال إن شركة Samsung تعمل على تقنية بطارية جديدة مستوحاة من تقنيات السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن تعمل تقنية البطارية الجديدة على تحسين عمر بطارية سلسلة Galaxy S24 القادمة.

يسلط التقرير الضوء أيضًا على التغييرات في سلوك المستخدم، مشيرًا إلى أن ما يقرب من نصف مستخدمي الهواتف الذكية يقضون خمس ساعات على الأقل يوميًا على أجهزتهم، ويستخدمونها في أنشطة مختلفة بما في ذلك التفاعل الاجتماعي وتصفح الويب وبث المحتوى واللعب.

تؤكد هذه النتائج أن هناك اتجاهًا متزايدًا نحو تقنية الشحن السريع، مدفوعًا بطلب المستهلكين المتزايد على عمر البطارية المطول والراحة المعززة. مع استمرار تركيز صناعة الهواتف الذكية على هذا الاتجاه، يمكن للمستهلكين توقع حلول شحن أسرع في المستقبل.

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