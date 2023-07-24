تكنولوجيا: إطلاق شاشة الألعاب Lenovo Legion Y34w مع شاشة WQHD Mini-LED مقابل 4699 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة لينوفو أحدث منتج لها؛ وهي شاشة الألعاب Legion Y34w. توفر شاشة الألعاب الجديدة انغماسًا لا مثيل له مع ميزات متطورة.

تتميز شاشة الألعاب Legion Y34w بشاشة مذهلة بزاوية عريضة بحجم 34 بوصة مع دقة WQHD ونسبة عرض إلى ارتفاع 21:9. ولكن اهم ما يميزها حقًا هو تقنية mini-LED الثورية التي تشغل هذه القوة البصرية.

كما توفر مصابيح LED الصغيرة تباينًا فائقًا وألوانًا نابضة بالحياة وسطوع قوي مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة صور واقعية بوضوح مذهل.

علاوةً على ذلك، تغطي Legion Y34w كلاً من التدرجات اللونية DCI-P3 و sRGB، مما يضمن عرض كل تدرج ألوان بدقة. وتضمن قيمة delta-E التي تقل عن 2 إعادة إنتاج ألوان دقيقة بشكل مذهل، مما يجعل الألعاب تنبض بالحياة بشكل لم يسبق له مثيل.

تأتي الشاشة أيضًا مع دعم HDR1000، مما يرفع المرئيات إلى آفاق جديدة من خلال توفير نطاق ديناميكي أوسع وألوان أكثر ثراءً.

ومع وقت استجابة سريع يصل إلى 2 مللي ثانية تقريبًا بفضل تقنية AMD FreeSync، يتم التخلص من ضبابية الحركة فعليًا مما يضمن لك البقاء في المقدمة في المعارك السريعة.

وفيما يتعلق بالاتصال، تأتي الشاشة مع منفذي HDMI 2.1، ومنفذ USB من النوع C بقدرة شحن 140 واط، ومنفذ USB من النوع C إضافي، ومنفذين من النوع A، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومقبس إيثرنت.

وبالنسبة للسعر، تأتي Lenovo Legion Y34w بسعرًا أوليًا يبلغ 4699 يوانًا (حوالي 655 دولارًا أمريكيًا). ومع ذلك، يوجد حاليًا خصم محدود على Jingdong (JD.com)، مما يسمح بشراء شاشة الألعاب مقابل 2999 يوان فقط (حوالي 418 دولارًا أمريكيًا).

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