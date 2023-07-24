تكنولوجيا: إطلاق شاشة Cooler Master GA271 في أوروبا بحجم 27 بوصة ودقة 2K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة Cooler Master، الشركة التايوانية الشهيرة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر، مؤخرًا شاشة 2K ميسورة التكلفة بمقاس 27 بوصة تسمى Cooler Master GA271 في أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

تستهدف هذه الشاشة الأفراد الذين يبحثون عن شاشة 2K فعالة من حيث التكلفة ومناسبة لأغراض مختلفة مثل العمل واستهلاك الوسائط والألعاب.

تتميز Cooler Master GA27 بشاشة مسطحة مقاس 27 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:16، وهي مثالية للألعاب ومحتوى الوسائط المتعددة. كما انها توفر لوحة VA مع 1.07 مليار لون مرئيات غنية ونابضة بالحياة وتضمن دقة 2K WQHD البالغة 2560 × 1440 صورًا حادة ومفصلة.

على الرغم من أن معدل التحديث 100 هرتز ليس مثاليًا لعناوين الرياضات الإلكترونية سريعة الخطى، لا يزال بإمكان اللاعبين العاديين الاستمتاع بالألعاب على GA27. تتميز الشاشة بنسبة تباين 4000:1 وزاوية عرض واسعة تبلغ 178 درجة أفقيًا وعموديًا. وهي تدعم GA271 HDR10 لتحسين السطوع ونطاق ألوان أوسع.

يغطي التدرج اللوني 95٪ من الوان sRGB. وتتضمن خيارات الاتصال منفذ DisplayPort واحدًا (DP) ومنفذين HDMI، مما يوفر المرونة لمختلف الأجهزة. كما تعمل تقنية VRR، بما في ذلك Adaptive Sync و FreeSync، جنبًا إلى جنب مع دعم G-Sync Range، على تقليل تمزق الشاشة والتأتأة للعب أكثر سلاسة. ولتعزيز راحة العين أثناء الاستخدام المطول، تحتوي الشاشة على تقنية Low Blue Light و Anti-flicker.

تعمل تقنية Overdrive على تحسين استجابة البكسل لتقليل ضبابية الحركة في المشاهد سريعة الوتيرة. ويتيح توافق VESA (100 × 100 مم) إمكانية التثبيت على الحائط بسهولة، كما يتيح ضبط الإمالة من -5 درجات إلى +20 درجة العثور على زاوية الرؤية الأكثر راحة.

يتم بيع Cooler Master GA271 بحوالي 164 يورو في الاتحاد الأوروبي، بينما تبلغ تكلفة الشاشة 139.99 جنيهًا إسترلينيًا في Amazon UK.

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