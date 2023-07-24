شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض عملة البيتكوين لتصل إلى 29.717 دولار فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت Bitcoin في الأسبوع الأخير من يوليو، حيث يتم تداول أغلى عملة مشفرة عند نقطة سعر 29.717 دولارًا، اعتبارًا من يوم الاثنين 24 يوليو، هذا هو اليوم الخامس على التوالي منذ الأسبوع الماضي الذي لم تتمكن فيه BTC من استعادة نقطة سعر أعلى من علامة 30،000 دولار.

واتبعت Ether مسار Bitcoin نحو الخسائر اليوم الاثنين، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 0.34 %، حيث يتم تداول ETH عند 1،865 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

قال إدول باتيل ، الرئيس التنفيذي لشركة Mudrex للاستثمار: "قد يكون هناك تقلب طفيف هذا الأسبوع حيث من المقرر أن تتخذ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارًا بشأن سياسة سعر الفائدة يوم الأربعاء".

في الـ 24 ساعة الماضية، انخفض التقييم الإجمالي لسوق العملات الرقمية بنسبة 0.49 % ليسجل 1.19 تريليون دولاروفقًا لـ CoinMarketCap.

وسط حالة عدم اليقين المستمرة في السوق، تمكن عدد قليل فقط من العملات المشفرة من الاحتفاظ بالأرباح، وتشمل هذه Bitcoin Cash و Zilliqua و Qtum و Ardor و Braintrust.

على الرغم من تقلبات السوق، تستمر المشاريع التي تدور حول صناعة Web3 في إحداث رواج في السوق.