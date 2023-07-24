شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل لا تفكر فى إطلاق الجيل التالى من iPhone SE فى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن MacRumors ، نقلاً عن محادثات متعددة مع شركات داخل شركات سلسلة التوريد التابعة لشركة أبل في آسيا Barclays analysts Blayne Curtis وTom O'Malley أنه من غير المرجح أن تطلق أبل الجيل الرابع من iPhone SE في عام 2024.

وبحسب موقع TOI الهندي، ففي مذكرة بحثية، تمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتميز iPhone SE بمودم 5G من تصميم أبل، ومع ذلك ، يبدو أن الخطط قد تأخرت، وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن أن أبل يخطط لبناء مودم خاص به منذ عام 2018، ولهذا السبب، استحوذت أبل على غالبية أعمال مودم الهواتف الذكية من Intel في عام 2019 لتعزيز هذه الجهود.

وأفاد المحلل كذلك أن كوالكوم قد تظل مورد مودم أبل لكل من iPhone SE وسلسلة iPhone 16 العام المقبل، حيث يبدو أن مودم أبل لا يزال قيد العمل.

ادعى محلل أبل الشهير Ming-Chi Kuo في وقت سابق أن iPhone SE القادم سيكون له تصميم مشابه لطراز iPhone 14 القياسي الذي تم إصداره في عام 2022، وهذا يشير إلى أن الجهاز المشاع من المرجح أن يحتوي على شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة ومعرف الوجه.

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وعلى العكس من ذلك، اقترح Kuo أن iPhone SE التالي يمكن أن يأتي مزودًا بمودم أبل الخاص وليس بمودم Qualcomm، وحتى الآن، لا تزال هذه شائعات ويبقى أن نرى ما هي خطط شركة آبل لمتغيرها "الميسور التكلفة" من iPhone.

تم إطلاق الجيل الحالي من طراز iPhone SE في مارس 2022.

ويتميز بشاشة LCD مقاس 4.7 بوصة وشريحة A15 Bionic وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل ومعرف اللمس واتصال 5G، يتم تسعير طراز SE بدءًا من 49،900 روبية، ولا jr يزال متاحًا للشراء.