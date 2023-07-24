شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟ .. ميزة Twitter Spaces المنافسة لـ Clubhouse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة تويتر ميزة منذ فترة تسمى Twitter Spaces، المساحات وهي المنافسة فى Clubhouse، حيث أضاف القدرة على إضافة مضيفين مشاركين إلى المحادثات الصوتية فى Spaces، ويمكن إضافة هذين المضيفين المشاركين عبر الدعوة فقط ويقال إنهما يسهلان على المضيف الرئيسى إدارة المحادثات والإشراف عليها.

يمكن للمضيف الرئيسى فقط إضافة / دعوة الآخرين كمضيفين مشاركين، ولا يمكن للمضيف المشترك دعوة الثاني، علاوة على ذلك، لا يمكن إنهاء غرف المحادثة فى Spaces إلا بواسطة المضيف الرئيسي، لن تكون القدرة متاحة للمضيفين المشاركين فى الوقت الحالي.

وتم تقديم Twitter Spaces فى عام 2020 كمنافس لتطبيق Clubhouse الصوتى فقط فى ذلك الوقت، تعمل الشركة على دفع ميزة Spaces بتحديثات وميزات جديدة، وقد أطلقت الشركة مؤخرًا تحديثًا سيسمح للمستخدمين بالتغريد مباشرة من محادثة Live Space على أجهزة Android و iOS، وتُظهر القدرة الجديدة على إضافة مضيفين مشاركين مدى أهمية Spaces على Twitter، خاصةً عندما أنهى برنامج Fleets مؤخرًا.