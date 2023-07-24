شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة: جزيرة جرينلاند كانت عبارة عن مناظر طبيعية خالية من الجليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Science أن جزءًا كبيرًا من جرينلاند كان عبارة عن مناظر طبيعية خالية من الجليد، ربما كانت مغطاة بالأشجار في الماضي الجيولوجي الحديث (منذ حوالي 416000 عام).

وتساعد النتائج في قلب الرأي السابق القائل بأن الكثير من الغطاء الجليدي في جرينلاند استمر في معظم المليونين ونصف المليون سنة الماضية، بدلاً من ذلك، أدى الاحترار المعتدل، منذ 424000 إلى 374000 عام، إلى ذوبان دراماتيكي، وفقاً لموقع scitechdaily.

في ذلك الوقت، تسبب ذوبان جرينلاند في ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار خمسة أقدام على الأقل، على الرغم من أن المستويات الجوية لثاني أكسيد الكربون المحتجز للحرارة أقل بكثير مما هي عليه اليوم (280 مقابل 420 جزء في المليون)، ويشير هذا إلى أن الغطاء الجليدي في جرينلاند قد يكون أكثر حساسية لتغير المناخ الذي يسببه الإنسان أكثر مما كان مفهومًا في السابق - وسيكون عرضة للذوبان السريع الذي لا رجعة فيه في القرون القادمة.

استخدم العلماء - من جامعة فيرمونت (UVM)، وجامعة ولاية يوتا، وأربعة عشر مؤسسة أخرى - رواسب من نواة جليدية مفقودة منذ فترة طويلة، تم جمعها في قاعدة سرية للجيش الأمريكي في الستينيات، للتوصل إلى هذا الاكتشاف، وطبقوا تقنيات التلألؤ والنظائر المتقدمة لتقديم دليل مباشر على توقيت ومدة الفترة الخالية من الجليد.

خلال الحرب الباردة، قامت مهمة سرية للجيش الأمريكي، في معسكر سينشري في شمال غرب جرينلاند، بحفر 4560 قدمًا من الجليد في الجزيرة المتجمدة - ثم واصلت الحفر لسحب أنبوب طوله 12 قدمًا من التربة والصخور من تحت الجليد، ثم ضاعت هذه الرواسب الجليدية في الفريزر لعقود، وتمت إعادة اكتشافه بالصدفة في عام 2017 وتبين أنه لا يحتوي فقط على الرواسب ولكن أيضًا أوراق الشجر والطحالب وبقايا المناظر الطبيعية الخالية من الجليد، وربما غابة شمالية.

ولكن منذ متى كانت تلك النباتات تنمو - حيث تقف اليوم طبقة جليدية بسمك ميلين وثلاثة أضعاف حجم تكساس؟

اندهش فريق دولي من العلماء لاكتشاف أن جرينلاند كانت أرضًا خضراء منذ 416000 عام فقط (بهامش خطأ يبلغ حوالي 38000 عام).

وحتى وقت قريب، اعتقد الجيولوجيون أن جرينلاند كانت حصنًا من الجليد، لم يذوب في الغالب لملايين السنين، ولكن، قبل عامين، باستخدام نواة جليد كامب سينشري التي أعيد اكتشافها، أظهر هذا الفريق من العلماء أنه من المحتمل أن ذاب قبل أقل من مليون عام.

وجمع علماء آخرون، يعملون في وسط جرينلاند، بيانات تظهر أن الجليد هناك ذاب مرة واحدة على الأقل في آخر 1.1 مليون سنة - ولكن حتى هذه الدراسة، لم يكن أحد يعرف بالضبط متى ذهب الجليد.

ويعد فهم ماضي جرينلاند أمرًا بالغ الأهمية للتنبؤ بكيفية استجابة الغطاء الجليدي العملاق لارتفاع درجة حرارة المناخ في المستقبل ومدى سرعة ذوبانه، نظرًا لأن ارتفاع مستوى سطح البحر حوالي ثلاثة وعشرين قدمًا مرتبط بجليد جرينلاند، فإن كل منطقة ساحلية في العالم معرضة للخطر، وتقدم الدراسة الجديدة دليلًا قويًا ودقيقًا على أن جرينلاند أكثر حساسية لتغير المناخ مما كان يُفهم سابقًا - ومعرضة لخطر الانصهار بشكل لا رجعة فيه.

يقول بيرمان، عالِم الجيولوجيا في مدرسة روبنشتاين للبيئة والموارد الطبيعية التابعة لـ UVM وزميل في معهد غوند للبيئة ، "يشير ماضي غرينلاند، المحفوظ في اثني عشر قدمًا من التربة المتجمدة، إلى مستقبل دافئ ورطب وخالٍ من الجليد إلى حد كبير لكوكب الأرض".

تتسبب الدراسة الجديدة التي أجراها الفريق في Science، جنبًا إلى جنب مع أعمالهم السابقة، في إعادة التفكير الرئيسية والمقلقة في تاريخ الغطاء الجليدي في جرينلاند، يقول تامي ريتنور، العالِم في جامعة ولاية يوتا والمؤلف المشارك في الدراسة الجديدة: "لقد افترضنا دائمًا أن الغطاء الجليدي في جرينلاند قد تشكل منذ حوالي مليوني ونصف المليون عام - وقد ظل هناك طوال هذا الوقت وأنه مستقر للغاية، وربما تكون الحواف قد ذابت، أو مع تساقط المزيد من الثلوج أصبحت أكثر بدانة - لكنها لا تختفي ولا تذوب مرة أخرى بشكل كبير، لكن هذه الورقة تظهر أنها فعلت.