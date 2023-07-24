شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تشغيل وإيقاف الإخطارات الصوتية بتطبيق Zoom والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي Zoom على ميزة إعلام صوتي شائعة تخبرك عندما ينضم أحد المشاركين إلى اجتماع أو يغادره، ويكون هذا مفيدًا بشكل خاص عندما تنتظر شخصًا ما، ولكن قد يكون مزعجًا عندما تكون جزءًا من اجتماع أو حدث كبير في مؤتمر وتسمع باستمرار إشعارات عندما يأتي الناس ويذهبون، حيث يحتوي الإشعار الصوتي على صوت يشبه صوت جرس الباب ليمنحك شعورًا بأن شخصًا حقيقيًا يقرع الجرس خلف باب حقيقي، هناك طريقة لإيقاف تشغيل الإشعارات الصوتية لغرف اجتماعات Zoom الافتراضية.

ويأتي خيار الإعلام الصوتي في Zoom أيضًا مع العديد من التخصيصات مثل اختيار تشغيل الصوت للجميع أو تقييده على المضيفين المشاركين، وهناك أيضًا خيار لطلب تسجيل صوت المستخدم لاستخدامه كإخطار عندما ينضم شخص ما عبر الهاتف.

ويمكن للمستخدمين في مكالمة Zoom التبديل بسهولة بين الإشعارات الصوتية بناءً على ما يفضلونه، ويمكن القيام بذلك قبل بدء المكالمة أو حتى أثناء الاجتماع، إذا قمت بإيقاف تشغيل الإشعارات الصوتية، فلن تتلقى مطالبة صوتية في كل مرة يغادر فيها المستخدم أو يدخل في اجتماع Zoom، هذه الميزة مهمة للمستخدمين الذين ينتظرون شخصًا ما ويقومون بأعمال أخرى في هذه الأثناء، ويعمل اللحن الصوتي كتنبيه بأن شخصًا ما قد دخل في مكالمة Zoom ، وهو مفيد بشكل خاص عندما لا تنظر إلى الشاشة، لذلك اتبع الخطوات أدناه لإيقاف تشغيل / تشغيل الإشعارات الصوتية على Zoom.

كيفية إيقاف تشغيل / تشغيل الإشعارات الصوتية على Zoom.

1- ذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Zoom الخاص بك من متصفح الويب ، اضغط فوق خيار الإعدادات الموجود في العمود الأيسر.

2- إذا كنت تستخدم تطبيق Zoom ، فإضغط على أيقونة ملفك الشخصي> حدد الإعدادات> عرض المزيد من الإعدادات.

3- في الإعدادات، انقر فوق في الاجتماع (أساسي) في العمود الأيسر وقم بالتمرير لأسفل. ابحث عن خيار يسمى "إعلام صوتي عند انضمام شخص ما أو مغادرته".

4- قم بتبديل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها حسب تفضيلاتك.

إذا قمت بتشغيله ، فيمكنك الاختيار من بين ثلاثة خيارات، الأول يتيح لك تشغيل الصوت للجميع ، والثاني فقط للمضيفين والمضيفين المشاركين ، والأخير يتيح لك تسجيل صوت المستخدم كإشعار ، وهو مخصص فقط للمستخدمين الذين ينضمون عن طريق الهاتف.