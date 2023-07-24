شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: موظفو أبل يستخدمون "AppleGPT" في العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن إن شركة آبل تعمل على روبوت محادثة AI الخاص بها ، والمشار إليه باسم "AppleGPT"، و على الرغم من عدم وجود خطط نهائية لإتاحة برنامج chatbot للجمهور، فقد تم استخدامه داخليًا في المقر الرئيسي لشركة Apple.

ووفقًا لمارك غورمان من Bloomberg في عمود Power On الخاص به، تستخدم أبل روبوت محادثة داخلي لمساعدة موظفيها في إنشاء نماذج أولية من الميزات القادمة، وتلخيص النص، وتقديم إجابات بناءً على البيانات التي تم تدريسها، وعلى الرغم من العدد الأكبر من موظفي Apple الذين يمكنهم الآن استخدام chatbot ، لا يزال الوصول إلى chatbot يتطلب الموافقة.

ويشير Gurman إلى أن صانع iPhone لم يقرر بعد كيفية استخدام مشروع Apple GPT chatbot الخاص به على الجانب المواجه للعميل، ومع ذلك، وفقًا لغورمان ، تفكر Apple في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين خدمات chatbot الداخلية، أحد الاستخدامات المحتملة هو توفير الأداة لموظفي دعم AppleCare لمساعدة العملاء في حل المشكلات بشكل أكثر فعالية.

وتستخدم AppleGPT نموذج لغة داخلي، AJAX ، مبني على إطار عمل JAX الذي أنشأته Google، تقول المصادر أن روبوتات الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Apple تعمل بشكل مشابه لروبوتات الدردشة مثل Bard و ChatGPT و Bing AI، يمكنه تلخيص النص والإجابة على الأسئلة بناءً على البيانات التي تم تغذيتها.

وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نرى الإمكانات الكاملة لبرامج الدردشة الآلية، حيث تدرك Apple ميل GPT لارتكاب الأخطاء، وأقر تيم كوك ، الرئيس التنفيذي لشركة Apple ، بذلك خلال مكالمة أرباح شهر مايو وذكر أنه يجب معالجة العديد من المشكلات عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.

ووفقًا للتقارير، من المرجح أن تمضي شركة Apple بحذر في خططها للذكاء الاصطناعي، على عكس الشركات الأخرى مثل Google و Microsoft ، التي تسارع إلى دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجاتها، وعلى الرغم من ذلك، قالت مصادر إنه من المتوقع صدور إعلان مهم يتعلق بالذكاء الاصطناعي العام المقبل.