شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: متاجر أبل سيمكنها تقديم خدمة توصيل الطلبات إلى منازل العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من خلال نشرة Power On الإخبارية لـ Mark Gurman ، تستعد أبل لتقديم خيار جديد لموظفي متجر التجزئة التابع لشركة أبل لتقديمه للعملاء عند شراء منتج، حيث سيتمكن الموظفون الآن من تحقيق مبيعات من خلال التوصيل للمنازل بدلاً من مطالبة العميل بنقل المنتج بنفسه إلى المنزل.

ويقول Gurman إن برنامج EasyPay الجديد للطلب عبر الإنترنت سيكون متاحًا للمتاجر في أغسطس، وقد يشير الانتقال إلى تقديم شحنات التوصيل للمنازل في المتجر إلى تحول أكبر في الإستراتيجية.

وفي السابق، كان موظفو متجر أبل فقط قادرين على توصية العملاء بإجراء مشترياتهم عبر الإنترنت أو مساعدة العميل في ملء طلباتهم على موقع الويب، لكن سيعني البرنامج الرسمي الجديد أن الشحن المنزلي سيتم دمجه مباشرةً في محطات الدفع EasyPay التابعة لشركة أبل للبيع بالتجزئة.

ومن خلال نقل المزيد من مبيعات العملاء إلى التوصيل للمنازل، قد تتمكن متاجر أبل المستقبلية من تخصيص مساحة خلفية أقل للاحتفاظ بالمخزون، كما أنه يوفر راحة العملاء؛ عند شراء أجهزة ضخمة مثل iMac، يمكن للعملاء الآن ببساطة شحن العنصر إلى منازلهم بدلاً من الاضطرار إلى حمله خارج المتجر.

ويتوقع Gurman أيضًا أن الطلبات المشحونة قد تلعب أيضًا دورًا في طرح Vision Pro، مع وجود الآلاف من مجموعات الملحقات الخاصة بـ Vision Pro، مثل عصابة الرأس وموانع التسرب الخفيفة، والتي تم تركيب كل منها وفقًا لحجم رأس كل مستخدم، فمن غير المرجح أن تتمكن متاجر أبل من توفير كل شيء في المخازن، ومع تسليم الشحن كخيار مدعوم، ستظل أبل Stores قادرة على إكمال مبيعات Vision Pro، حتى لو لم يكن لديهم جميع الأجزاء في المخزون في نفس الوقت.