شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح ChatGPT لنظام Android الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة OpenAI أن مستخدمي Android سيكونون قادرين على استخدام تطبيق ChatGPT الذي طال انتظاره على أجهزتهم، بدءًا من الأسبوع المقبل، حيث شاهدت الشركة التي تقف وراء أحدث منصة للذكاء الاصطناعي، ChatGPT، أنها تجمع ما يشبه المتابعين على الويب بين نوفمبر 2022 وأبريل من هذا العام.

وأصدرت OpenAI تطبيقها لمستخدمي iOS في مايو، لكن مالكي الهواتف الذكية بنظام Android سيتمكنون قريبًا من تنزيل تطبيق ChatGPT الرسمي على هواتفهم، وفقاً لموقع gadgets360.

وقبل إطلاق تطبيق ChatGPT لنظام Android، يسمح OpenAI للأشخاص بالتسجيل المسبق لتنزيل التطبيق تلقائيًا على متجر Play عند إصداره، "هذا التطبيق الرسمي مجاني، ويقوم بمزامنة سجلك عبر الأجهزة، ويقدم لك أحدث تحسينات النموذج من OpenAI"، كما ينص وصف التطبيق على متجر Google Play.

لطلب ChatGPT لنظام Android مسبقًا، يمكنك فتح متجر Play على هاتف Android الذكي الخاص بك والبحث عن ChatGPT، ثم النقر فوق زر التثبيت، سترى رسالة مفادها أن التطبيق سيتم تثبيته تلقائيًا عندما يكون جاهزًا، انقر فوق "موافق" لإكمال العملية، يمكنك أيضًا النقر فوق إلغاء التسجيل إذا لم تعد ترغب في تنزيل ChatGPT لنظام Android تلقائيًا.

يتيح ChatGPT للمستخدمين إنشاء محتوى نصي عن طريق إدخال الاستعلامات والمطالبات المتعلقة بالمحتوى المطلوب. تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي (AI) لمسح الويب بحثًا عن المعلومات ذات الصلة بالكلمات الرئيسية التي يقدمها المستخدم، سيقدم التطبيق بعد ذلك إجابات ونصائح مخصصة وإلهامًا إبداعيًا ومدخلات مهنية وفرصًا تعليمية لمستخدميه.

بعد إطلاقه في نوفمبر 2022، سرعان ما جمعت نسخة الويب من ChatGPT أكثر من 100 مليون مستخدم مسجل، في الأشهر السبعة الماضية حتى يونيو، تشير التقديرات إلى أن المنصة قد حققت أكثر من 1.6 مليار زيارة على نظامها الأساسي على الويب.

أثار إطلاق ChatGPT العديد من مشغلات التكنولوجيا الكبيرة مثل Meta وGoogle وApple لإحضار إصداراتهم الخاصة من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

انخفضت حركة مرور أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم إلى موقع ChatGPT بنسبة 9.7 % في يونيو مقارنة بشهر مايو، بينما انخفض عدد الزوار الفريدين لموقع ChatGPT على الويب بنسبة 5.7 %.

كما انخفض مقدار الوقت الذي يقضيه الزائرون على الموقع بنسبة 8.5%، وفقًا لشركة التحليلات Likeweb، إن انخفاض حركة المرور هو علامة على حداثة برنامج الدردشة الآلي، كما قال ديفيد كار، كبير مديري Insights في موقع مماثل ، في وقت سابق في يوليو.