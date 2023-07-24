رسميا.. تويتر تستبدل الطائر الأزرق بحرف X.. لماذا قرر إيلون ماسك تغيير الشعار؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن الشعار الجديد لموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ناشرا صورة تحمل علامة "X" على حسابه الرسمي بالموقع.

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن حرف "X " يرتبط بإيلون ماسك، حيث يمتلك الملياردير الأمريكي شركة "سبيس إكس" (SpaceX) الخاصة بتقنيات استكشاف الفضاء.

وتم تصميم مفهوم "X" على غرار التطبيق الصيني "WeChat" الذي يسمح للمستخدمين بأداء وظائف متعددة من المراسلة إلى طلب سيارة أجرة ودفع الفواتير.

وأعرب إيلون ماسك، مرارا وتكرارا، عن طموحه في تطوير تطبيق "متجر شامل" من شأنه أن يدمج ميزات وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدفع، على غرار تطبيق WeChat الصيني، بحسب ما ذكرت شبكة "ndtv".

وفي يونيو 2022، ورد أن ماسك قال لموظفي تويتر: "أنت تعيش أساسا على WeChat في الصين، وإذا تمكنا من إعادة إنشاء ذلك باستخدام تويتر، فسنحقق نجاحا كبيرا".

وذكرت وكاة "رويترز" أنه وتحت قيادة ماسك الصاخبة لمنصة تويتر منذ شرائها في أكتوبر، قامت الشركة بتغيير اسم أعمالها إلى إكس كورب بما يعكس رؤية الملياردير لتطوير "تطبيق فائق" على غرار التطبيق الصيني.

وصرحت المديرة التنفيذية لتويتر، ليندا ياكارينو، اليوم الإثنين، بأن X هي "الحالة المستقبلية للتفاعل غير المحدود، المتمحور حول الصوت والفيديو والرسائل والمدفوعات والخدمات المصرفية، مما يخلق سوقا عالميا للأفكار والسلع والخدمات والفرص".

وكتبت ياارينو تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" قائلة: "X مدعوما بالذكاء الاصطناعي، سيربطنا جميعا بطرق بدأنا للتو في تخيلها".

وأمس الأحد، أعلن إيلون ماسك أنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكتب الملياردير على المنصة التي يملكها: "سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور"، مضيفاً: "إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا".

يشار إلى أن موقع تويتر، الذي تأسس في عام 2006، استخدم شعار "الطائر الأزرق" المعترف به عالميا لأكثر من عقد من الزمان، وفقا لـ "سي إن إن" الإخبارية.