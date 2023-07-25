شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما قالته الرئيسة التنفيذية لتويتر عن تغيير العلامة التجارية لـ"X" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد موقع تويتر كما علمنا تغييرات متعددة في الأشهر التسعة الماضية أو نحو ذلك، ومنذ أن دخل إيلون ماسك إلى تويتر، كانت رحلة مليئة بالأحداث، حيث أدخل ماسك تغييرات شاملة ولكن ليس أكبر من تغيير علامتها التجارية فعليًا إلى X، وقد قالت ليندا ياكارينو ، الرئيسة التنفيذية لتويتر، قولها على تويتر بعد تغيير علامتها التجارية إلى X.

ففي سلسلة من التغريدات، قال Yaccarino إن تويتر ترك انطباعًا كبيرًا ولديه الآن فرصة أخرى للقيام بذلك، "إنه أمر نادر للغاية - في الحياة أو في العمل - أن تحصل على فرصة ثانية لإحداث انطباع كبير آخر. ترك تويتر انطباعًا هائلاً وغير طريقة تواصلنا ".

كما أشارت أيضًا إلى ما سيكون كل شيء عن X، "سيذهب X إلى أبعد من ذلك ، ليحول ساحة المدينة العالمية، X هي الحالة المستقبلية للتفاعل غير المحدود - المتمحور حول الصوت والفيديو والرسائل والمدفوعات / الخدمات المصرفية - مما يؤدي إلى إنشاء سوق عالمي للأفكار والسلع والخدمات والفرص ".

كما ألمحت الرئيسة التنفيذية الجديدة لتويتر إلى أن الذكاء الاصطناعي سيلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في X، "بدعم من الذكاء الاصطناعي ، سوف يربطنا X جميعًا بطرق بدأنا للتو في تخيلها، لسنوات، دفع المعجبون والنقاد على حد سواء تويتر لتحقيق حلم أكبر والابتكار بشكل أسرع وتحقيق إمكاناتنا العظيمة، سيفعل X ذلك وأكثر ".

تطبيق "كل شيء"

في تغريداتها، ألمحت Yaccarino أيضًا إلى أن الاتجاه نحو X كان يحدث خلال الأشهر الثمانية الماضية، "لقد بدأنا بالفعل في رؤية شكل X خلال الأشهر الثمانية الماضية من خلال عمليات إطلاق الميزات السريعة، لكننا ما زلنا في البداية، لا يوجد حد مطلقًا لهذا التحول. سيكون X هو المنصة التي يمكن أن تقدم، حسنًا ... كل شيء. "

وقالت Yaccarino أيضًا إنها جنبًا إلى جنب مع Musk "تتطلع إلى العمل مع فرقنا وكل واحد من شركائنا لجلب X إلى العالم."