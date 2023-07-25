شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعرض صورة الشعار الجديد لشركة تويتر على المقر الرئيسي للشركة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غير تويتر هويته الآن، فبعد يوم من إعلان مالك موقع تويتر Elon Musk أن الشركة ستحمل اسمًا جديدًا وهوية تجارية جديدة ، بدأت الأمور تتغير في شركة التواصل الاجتماعي، أولاً ، شاركت الرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو الشعار الجديد للشركة، ثم قام ماسك بتحديث صورة ملفه الشخصي وتم تغيير الرمز مقابل كل من Musk و Yaccarino من "Blue Bird" إلى "X".

هذا ما قاله الرئيس التنفيذي

من النادر للغاية - في الحياة أو في العمل - أن تحصل على فرصة ثانية لإحداث انطباع كبير آخر. ترك تويتر انطباعًا هائلاً وغير طريقة تواصلنا الآن ، سيذهب X إلى أبعد من ذلك، ويحول ساحة المدينة العالمية.

X هي الحالة المستقبلية للتفاعل غير المحدود - المتمحور حول الصوت والفيديو والرسائل والمدفوعات / الخدمات المصرفية - مما يخلق سوقًا عالميًا للأفكار والسلع والخدمات والفرص، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، سيربطنا X جميعًا بطرق بدأنا للتو في تخيلها.

لسنوات، دفع المعجبون والنقاد على حد سواء تويتر لتحقيق حلم أكبر والابتكار بشكل أسرع وتحقيق إمكاناتنا العظيمة. سيفعل X ذلك وأكثر.

لقد بدأنا بالفعل في رؤية شكل X خلال الأشهر الثمانية الماضية من خلال عمليات إطلاق الميزات السريعة ، ولكننا ما زلنا في البداية.

لا يوجد حد على الإطلاق لهذا التحول. سيكون X هو المنصة التي يمكن أن تقدم ، حسنًا ... كل شيء. نتطلع أنا وإيلون ماسك إلى العمل مع فرقنا وكل فرد من شركائنا لجلب X إلى العالم.

مبنى تويتر الرئيسي مضاء بـ "X"

شارك Yaccarino و Musk صورتين منفصلتين لمبنى HQ في سان فرانسيسكو، المبنى مضاء والشعار الجديد معروض على المبنى، فيما يقوم دومين "X دوت كوم" بإعادة التوجيه إلى تويتر دوت كوم، وتغير اسم مُعرّف تويتر إلى X.

التغييرات في الشركة جارية لأنه في وقت كتابة هذا التقرير، لا يزال بإمكاننا رؤية شعار "Bird" في عدة أماكن، وعندما غرد ماركس براونلي من مستخدمي YouTube بأنه سيتصل بالمنصة تويتر، رد ماسك قائلاً "ليس لوقت طويل".

ولا توجد أي كلمة حول ما سيتم تسميته بالتغريدات لأنها حتى الآن لها صدى مع تويتر، قال براونلي: "العادات القديمة لا تموت بسهولة، أليست هذه تسمى تغريدات؟"، كما قام جاك دورسي ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر، بالتغريد ترحيبًا بالتغيير، وكتب على تويتر "حافظ على هدوئك وفقط X من خلاله".

وبحسب ما ورد، أرسل Musk رسالة بريد إلكتروني الليلة الماضية إلى موظفي تويتر يخبرهم أن الشركة ستصبح X، وأن هذه كانت المرة الأخيرة التي يرسل فيها بريدًا إلكترونيًا من عنوان تويتر، وتجدر الإشارة إلى أن شركة X تأتي ضمن شركة التكنولوجيا X Corp.