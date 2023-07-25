شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مع استبدال شعار تويتر.. نظرة تاريخية على تطور تصميم طائر التغريدات الأزرق القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يمكن أن تكتمل صناعة وسائل التواصل الاجتماعي بدون ذكر تويتر، ومنذ ما يقرب من عقد ونصف الآن، كان تويتر أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تأسيس الموقع في مارس 2006 بواسطة جاك دورسي ونوح جلاس وبيز ستون وإيفان ويليامز في سان فرانسيسكو.

أيضًا، خضعت الصناعة لتغييرات هائلة خلال العقد الماضي، وكان تطور شعار تويتر من أكثر التغييرات الملحوظة، وكان شعار تويتر الأصلي عبارة عن علامة نصية بسيطة توضح اسم الشركة بأحرف خضراء.

واعتبارًا من اليوم، تمتلك منصة الوسائط الاجتماعية الشهيرة للمدونات الصغيرة شعارا جديدا بدلا نم شعار الطائر البسيط والذي لا يمكن نسيانه، وله تاريخ غني يعكس تطور تويتر كشركة ومنتج، حيث تجده فعليًا في كل شكل من أشكال وسائل التواصل الاجتماعي.



معنى شعار تويتر معنى شعار تويتر

لقد قطع تويتر شوطًا طويلاً منذ بداياته المتواضعة في عام 2006، في ذلك الوقت، كان مجرد خدمة مراسلة بسيطة تستخدمها مجموعة صغيرة من المستخدمين الأوائل، شعار تويتر السابق هو طائر أزرق بأجنحة ممدودة، وقد أصبحت هذه الصورة البسيطة والمبدعة مرادفة لعلامة تويتر التجارية. ولكن ماذا يعني ذلك في الواقع؟

هناك بعض التفسيرات المختلفة لمعنى شعار تويتر، أحد التفسيرات الشائعة هو أن العصفور الأزرق يمثل الحرية والاستقلال، هذا أمر منطقي، نظرًا لأن إحدى وظائف تويتر الرئيسية هي تزويد المستخدمين بمنصة لمشاركة أفكارهم وآرائهم بحرية.

تفسير آخر لشعار تويتر هو أن العصفور الأزرق يمثل إمكانيات وأملًا لا حدود لهما، هذا أمر منطقي أيضًا، نظرًا لأن تويتر غالبًا ما يستخدم لنشر الإيجابية وزيادة الوعي حول القضايا المهمة.

مهما كان المعنى الحقيقي لشعار تويتر، هناك شيء واحد مؤكد - إنه شعار فعال للغاية ويمكن التعرف عليه على الفور ويمثل العلامة التجارية بشكل مثالي.

أول شعار رسمي على تويتر

بدأ جاك دورسي فكرة تويتر في مارس 2006، في ذلك الوقت ، كان اسم الشركة هو Twttr. تم تصميم أول عدة شعارات رسمية على تويتر بواسطة Biz Stone ، المؤسس المشارك لـ تويتر، وكانت جميع هذه الشعارات عبارة عن علامات نصية توضح اسم الشركة بألوان وأنماط مختلفة.

كان الشعار الأصلي عبارة عن كلمة مرور بسيطة مكتوبة بأحرف خضراء "TWTTR"، وقال ستون إنه يريد أن يكون الشعار "قابلاً للتمييز على الفور" و"يعكس بيان مهمة الشركة"، وكان شعار تويتر الأول بسيطًا بالتأكيد ، لكنه لم يكن بارزًا ولا يُنسى.

وقبل الإطلاق العام في عام 2006، استعانت الشركة بـ Linda Gavin لتصميم أول شعار تويتر، أعطيت هي وفريقها بضعة أيام فقط لهذه المهمة، كان التصميم المختار عبارة عن تصميم نصي لاسم الشركة مكتوب باللون الأزرق الفاتح، وكان لهذا مخطط أبيض وتم وضعه في مستطيل.

أيقونة تويتر الطائر

في عام 2010 ، تم منح العلامة النصية "تويتر" رفيقًا جديدًا: رمز الطائر الأزرق، وقد أطلق بيز ستون على الأيقونة اسم Larry The Bird ، المستوحاة من قاعة مشاهير كرة السلة لاري بيرد، وقد تم شراؤه من موقع iStock مقابل 15 دولارًا فقط، ومع ذلك ، لا يُسمح للعلامات التجارية / الشركات بوضع علامات تجارية أو صور مخزون حقوق الطبع والنشر ، لذلك كان على تويتر ابتكار شيء جديد للاتصال به.

وبالتالي ، خضعت الصورة لبعض التعديلات والتعديلات حتى أصبحت لاري الطائر الذي عرفناه جميعًا وأحببناه.

طائر تويتر الحديث

استمر Larry The Bird لمدة عامين فقط قبل إجراء عملية تجديد في عام 2012، حيث تم تصميم الطائر الجديد ليكون "أكثر أناقة وودًا وأكثر مرحًا،" كما تم إعطاؤها اسمًا جديدًا: "تويتر Bird". تم إجراء التغيير لتوحيد لغة تصميم تويتر وجعل العلامة التجارية أكثر شهرة. ما هو واضح هو أن كلمة "تويتر" مأخوذة تمامًا من الشعار الجديد. يبدو الطائر كأنه طائر طنان أثناء الطيران ولطالما كان رمزًا للفرح والحرية والأمل.

بلوبيرد بسيط ولكنه مبتكر، وبمجرد رؤية شعار تويتر، لا تحتاج إلى تفسير آخر، يستمر هذا في تحديد ما تدور حوله تغريدة، بسيطة ودقيقة ومباشرة، من المحتمل أن يكون هذا هو سبب اختيار تويتر له كشعار له في المقام الأول، ويعد اللون الأزرق أيضًا أحد الألوان الرئيسية في لوحة ألوان تويتر.

ولقد قيل أن الطائر يرمز أيضًا إلى مهمة تويتر في جمع الناس معًا. بغض النظر عن مكان وجودك في العالم ، يوصلك تويتر بالآخرين، سواء كنت تشارك الأخبار أو الأفكار أو مجرد ميم مضحك ، فإن الطائر موجود لتمثيل المجتمع العالمي الذي هو تويتر.

ظل الطائر جزءًا أساسيًا من هوية تويتر ، حيث ظهر بأشكال مختلفة على مر السنين. إنها تمثل أكثر بكثير من مجرد منصة وسائط اجتماعية.

من صنع عصفور تويتر هذا؟

قام فنان الجرافيك البريطاني Simon Oxley بإنشاء الشعار وعرضه للبيع على iStockphoto، في ذلك الوقت ، لم يكن لديه أدنى فكرة عن أن عمله سيصبح مبدعًا جدًا، أخبره صديق فقط عن الاختراق، بعد الشراء ، كشف دوغ بومان ، المدير الإبداعي في Twitter ، أنه يجب إعادة تصميم الصورة للطائر للتأكد من أنها فريدة ولا تنتهك قوانين حقوق الطبع والنشر.

شعار Twitter شفاف ويمكن وضعه على أي خلفية ملونة، وهذا هو أحد الأسباب العديدة التي تجعل شعار Twitter PNG أحد أكثر الشعارات شيوعًا اليوم، يمكنك أن تجده في أي مكان تقريبًا.