شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ينجح تطبيق Threads في جذب المعلنين من تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظر بعض المعلنين إلى Threads، وهو اتساع منصة Meta Platform، على أنها أقل إثارة للجدل وأكثر قابلية للتنبؤ من منصة Elon Musk، ويقول المحللون إنها قد تجذب ميزانيات التسويق في النهاية.

تم إطلاق Threads في 5 يوليو، وأصبحت منصة الوسائط الاجتماعية الأسرع نموًا لتصل إلى 100 مليون مستخدم، وهو أول تهديد خطير واضح لتطبيق Twitter، قال ماسك إن تويتر سيعيد تصميم علامته التجارية وسيغير شعاره إلى علامة X.

شهد Threads انخفاضًا في التنزيلات والمشاركة في الأسبوع الذي تلا ظهورها الصاخب، وفقًا لشركة الأبحاث Sensor Tower، وفي الوقت الحالي ليست مفتوحة للإعلانات، وفقاً لموقع gadgets360.

لكن المحللين توقعوا أهدافًا ضخمة للإنفاق الإعلاني - مع التحذير من أنهم يعتمدون على ما إذا كان المستخدمون يلتزمون بها.

قال بيرنشتاين في مذكرة يوم 18 يوليو إنه إذا تمكن التطبيق من الاحتفاظ بالمستخدمين، فيمكن أن تحقق Threads 5 مليارات دولار من عائدات الإعلانات السنوية، وهو ما يعادل ما عائدات تويتر في عام 2021.

قال محللو Morningstar في 11 يوليو أن Threads يمكن أن تضيف ما بين 2 مليار و 3 مليارات دولار إلى عائدات Meta كل عام بين 2024 و 2027، وقدر محللو Evercore ISI في 9 يوليو أن المواضيع يمكن أن تولد 8 مليارات دولار تقريبًا.

قالت تايلور ميشيل جيرارد، المديرة التنفيذية في شركة تسويق المحتوى Blue Hour Studios، إن بعض عملائها يفكرون في إضافة منشور Threads إلى جانب منشورات TikTok أو Instagram كجزء من الصفقات التي ترعاها مع المؤثرين.

وقالت "إنها طريقة رائعة لإدخال Threads في حملة قائمة".

قال مات يانوفسكي، المؤسس المشارك لـ Moment Lab ، وهي وكالة تسويق وإعلان للعلامات التجارية، بمجرد توفر إعلانات Threads، ستنقل العلامات التجارية إنفاقها الإعلاني من Twitter "بدون شك".

قال مارك زوكربيرج ، رئيس Meta ، إن الشركة ستفكر فقط في تسييل Threads بمجرد وجود مسار واضح لمليار مستخدم.

يعود عشرات الملايين من المستخدمين إلى Threads يوميًا، وسيركز الفريق بقية العام على "تحسين الأساسيات والاحتفاظ"، كما نشر زوكربيرج على موقع Threads الأسبوع الماضي.