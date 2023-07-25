شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح مميزات جديدة لمستخدمى أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ واتس آب في طرح ثلاث ميزات جديدة لمستخدمي أيفون، حيث كانت المنصة المملوكة لشركة Meta، والتي كانت متاحة سابقًا فقط لمختبري الإصدارات التجريبية، تطرح الآن على نطاق واسع ميزة نقل الدردشة، ودعم الوضع الأفقي لمكالمات الفيديو وخيار إسكات المتصلين غير المعروفين لمستخدمي أيفون.

وقد بدأ واتس آب في طرح تحديث iOS 23.13.78 لمستخدمي iOS والذي يوفر ثلاث ميزات جديدة: نقل الدردشة ، ودعم الوضع الأفقي لمكالمات الفيديو، والقدرة على إسكات المتصلين غير المعروفين.

ما هي ميزة نقل الدردشة؟

تمنح ميزة نقل الدردشة المستخدمين القدرة على ترحيل محفوظات الدردشة الخاصة بهم إلى أيفون آخر دون الاعتماد على نسخة iCloud الاحتياطية، يحتاج المستخدمون إلى تنزيل واتس آب على هواتفهم الجديدة، والتسجيل بنفس رقم الهاتف، واستخدام الجهاز القديم لمسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على الهاتف الجديد لنقل سجل الدردشة.

ما هي ميزة كتم صوت المتصلين المجهولين؟

الغرض من ميزة Silence Unknown Callers هو تعزيز خصوصيتك ومنحك مزيدًا من التحكم في مكالماتك الواردة، وتتمثل وظيفتها الرئيسية في تصفية البريد العشوائي وعمليات الاحتيال والمكالمات من جهات اتصال غير معروفة تلقائيًا، مما يوفر طبقة إضافية من الحماية، وبمجرد تفعيلها، لن تقاطعك هذه المكالمات بإشعارات الرنين؛ بدلاً من ذلك، سيتم تسجيل دخولهم في سجل المكالمات الخاص بك. يسمح لك ذلك بمراجعتها لاحقًا، في حال تبين أن أيًا منها من شخص مهم.

ما هو الوضع الأفقي لمكالمات الفيديو؟

يوفر الوضع الأفقي عرضًا أوسع وأكثر اتساعًا لواجهة مكالمة الفيديو عند مقارنتها بالوضع الرأسي، وتسمح هذه الميزة للمشاركين في المكالمة بمشاهدة المزيد من الأشخاص على الشاشة في وقت واحد، مما يعزز تجربة مكالمة الفيديو بشكل عام، وإلى جانب الميزات المذكورة أعلاه، يجلب التحديث أيضًا تجديد درج الملصقات بالكامل من خلال التنقل المحسّن ومجموعة موسعة من الملصقات، بما في ذلك مجموعة أكبر من الصور الرمزية.