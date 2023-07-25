شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلب من الموردين إنتاج 85 مليون جهاز iPhone 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت شركة Apple من الموردين إنتاج حوالي 85 مليون وحدة من iPhone 15 هذا العام، بما يتماشى تقريبًا مع العام السابق، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتهدف شركة كوبرتينو، ومقرها كاليفورنيا، إلى الحفاظ على استقرار الشحنات على الرغم من الاضطرابات في الاقتصاد العالمي والانخفاض المتوقع في سوق الهواتف الذكية بشكل عام، قال أشخاص مطلعين على الأمر، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن الأهداف ليست عامة، من المرجح أن تزيد الإيرادات بشكل عام لأن Apple تفكر في رفع سعر طرز Pro.

يتردد صدى ثروات شركة Apple، الشركة الأكثر قيمة في العالم، في الاقتصاد العالمي، مما يدفع الأعمال لآلاف الموردين ويؤجج فرص العمل للملايين من الولايات المتحدة والصين إلى فيتنام والهند، وصعدت أسهمها بنحو 50 بالمئة هذا العام ، مما دفع قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار، وفقاً لموقع gadgets360.

تتصارع Apple ومنافسيها مع الانخفاض الحاد في الطلب على الإلكترونيات من الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر، حيث أوقفت الشركات والمستهلكون عمليات الشراء في مواجهة ارتفاع الأسعار وعدم اليقين الاقتصادي، في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع لمحاربة التضخم، في حين أن الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد قوته في الربع الثاني.

في هذا العام، اضطرت الشركة إلى خفض التوقعات الخاصة بهواتفها القادمة على مستوى الدخول بنحو مليوني شخص بسبب تحدي الإنتاج مع مستشعرات الصور CMOS، لكنها عوضت عن الانخفاض عن طريق إضافة طلبات لطرازات Pro ذات الأسعار الأعلى.

قال أحد الأشخاص إنه كان هناك أيضًا عطل بسيط في شاشات iPhone الجديدة، ولكن يجب حل المشكلة في غضون أسبوع أو أسبوعين ولن يكون لها تأثير ملحوظ على الإنتاج الكلي.

لم يرد أحد ممثلي Apple على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق، وذكرت DigiTimes في وقت سابق أن الأحجام الأولية لأجهزة iPhone الجديدة قد تتراوح من 83 إلى 85 مليونًا.

كانت توقعات الشركة البالغة 85 مليونًا هذا العام أقل قليلاً من هدف الشحن الأولي البالغ 90 مليونًا الذي عرضته Apple في العامين الماضيين، لكن الشركة الأمريكية لم تكن قادرة على تحقيق هذه الأهداف بسبب نقص الرقائق في عام 2021، ثم امتدت ضوابط كوفيد في الصين في عام 2022 مما عطل الإنتاج.

تتناقض ثروات شركة Apple الثابتة نسبيًا مع صراعات العديد من شركات الهواتف الذكية المتنافسة التي تصنع أجهزة تعمل بنظام التشغيل Android.

تراجعت مبيعات الهواتف لمدة ثمانية أرباع متتالية، بما في ذلك انخفاض بنسبة 8 في المائة في ربع يونيو، وفقًا لأبحاث Counterpoint.

تقدر Counterpoint أن مبيعات Apple تراجعت بنسبة 2٪ في الربع الأخير، لكن حصتها في السوق ارتفعت إلى 17٪ بسبب استمرار النمو في الطلب على الهواتف التي تباع بسعر 600 دولار أو أكثر.