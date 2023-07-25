شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إدارة "التنبيهات" لتطبيق Threads على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Threads، وهو تطبيق وسائط اجتماعية جديد قدمه الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج، و التطبيق متاح لكل من هواتف iPhone و أندرويد الذكية، حيث تتيح سلاسل الرسائل للمستخدمين مشاركة منشورات نصية يصل طولها إلى 500 حرف ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق.

ولعل واحدة من السمات الرئيسية للخيوط هي أنه يتكامل بعمق مع Instagram، هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين استخدام بيانات اعتماد Instagram الخاصة بهم لتسجيل الدخول إلى Threads، ويمكنهم أيضًا مشاركة قصصهم ومشاركاتهم على Instagram على Threads، ولا تزال Threads تطبيقًا جديدًا، ولكن تم تنزيله بالفعل بواسطة ملايين الأشخاص.

ويمكن للمستخدمين إزالة الإشعارات من تطبيق سلاسل الرسائل التي تحتوي على رسائل غير مرغوب فيها كثيرة جدًا باتباع الخطوات التالية على أندرويد:

فيما يلي كيفية إدارة إشعارات سلاسل الرسائل على أجهزة أندرويد

1. افتح تطبيق Threads وتوجه نحو صفحة الملف الشخصي.

2. الآن، اضغط على زر القائمة الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.

3. اضغط على الإخطارات.

4. انقر فوق إيقاف الكل مؤقتًا أو قم بإجراء تعديلات فردية في سلاسل الرسائل والردود أو المتابعة والمتابعين، هناك خمسة خيارات للاختيار من بينها - 15 دقيقة، 1 ساعة، 2 ساعة، 4 ساعات، 8 ساعات.

5. ضمن سلاسل الرسائل والردود، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة خيارات مختلفة: الجميع، أو الأشخاص الذين تتابعهم أو إيقاف تشغيله تمامًا.

6. ضمن المتابعة والمتابعين، يمكن للمستخدمين إما إيقاف تشغيل كل إشعار فردي أو تشغيله.