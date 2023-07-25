شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إدارة "التنبيهات" لتطبيق Threads على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر
ولعل واحدة من السمات الرئيسية للخيوط هي أنه يتكامل بعمق مع Instagram، هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين استخدام بيانات اعتماد Instagram الخاصة بهم لتسجيل الدخول إلى Threads، ويمكنهم أيضًا مشاركة قصصهم ومشاركاتهم على Instagram على Threads، ولا تزال Threads تطبيقًا جديدًا، ولكن تم تنزيله بالفعل بواسطة ملايين الأشخاص.
ويمكن للمستخدمين إزالة الإشعارات من تطبيق سلاسل الرسائل التي تحتوي على رسائل غير مرغوب فيها كثيرة جدًا باتباع الخطوات التالية على أندرويد:
فيما يلي كيفية إدارة إشعارات سلاسل الرسائل على أجهزة أندرويد
1. افتح تطبيق Threads وتوجه نحو صفحة الملف الشخصي.
2. الآن، اضغط على زر القائمة الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.
3. اضغط على الإخطارات.
4. انقر فوق إيقاف الكل مؤقتًا أو قم بإجراء تعديلات فردية في سلاسل الرسائل والردود أو المتابعة والمتابعين، هناك خمسة خيارات للاختيار من بينها - 15 دقيقة، 1 ساعة، 2 ساعة، 4 ساعات، 8 ساعات.
5. ضمن سلاسل الرسائل والردود، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة خيارات مختلفة: الجميع، أو الأشخاص الذين تتابعهم أو إيقاف تشغيله تمامًا.
6. ضمن المتابعة والمتابعين، يمكن للمستخدمين إما إيقاف تشغيل كل إشعار فردي أو تشغيله.
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