شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيف تحافظ على صحة بطارية iPhone بنسبة 100% وفقًا لشركة Apple؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادةً ما توفر Apple عمرًا جيدًا للبطارية مع أجهزتها سواء كانت iPhone أو iPad أو Mac أو طرازات Apple Watch أو غيرها، ومع ذلك، في الماضي، اتُهمت شركة Apple بإبطاء طرازات iPhone عن قصد باستخدام بطاريات قديمة ودفعت مؤخرًا 113 مليون دولار لتسوية قضية BatteryGate، بينما تعتقد Apple أن هذا كان للحفاظ على صحة البطارية على المدى الطويل، فقد قدمت منذ ذلك الحين ميزات إدارة البطارية والأداء للمستخدمين، بصرف النظر عن مشاركة النصائح والتوصيات للحفاظ على صحة البطارية.

وتتضمن بعض الممارسات العامة التي توصي بها Apple التحديث إلى أحدث البرامج، وتجنب درجات الحرارة المحيطة المرتفعة، وإزالة بعض الحالات أثناء الشحن، وتخزين الأجهزة في حالة نصف مشحونة عند تخزينها لفترات طويلة من الزمن.

تحتوي Apple على موقعها على الويب على صفحة توضح بالتفصيل كيفية إطالة عمر البطارية وعمر جهاز iPhone الخاص بك، من خلال الخطوات الاتية:

1- هو إبقاء الهاتف محدثًا لأحدث البرامج.

2- يمكنك أيضًا الحفاظ على عمر البطارية عن طريق ضبط سطوع الشاشة واستخدام اتصال Wi-Fi حيثما أمكن ذلك.

3- يمكنك إما تعتيم سطوع شاشة iPhone أو تشغيل السطوع التلقائي.تمكين وضع الطاقة المنخفضة

4- يمكن لمستخدمي iPhone أيضًا تمكين وضع الطاقة المنخفضة عندما يبدأ في الانخفاض، إذا انخفضت البطارية إلى 20%، فستتلقى إشعارًا ويمكن تشغيل وضع الطاقة المنخفضة بنقرة واحدة.

5- منع التطبيقات من التحديث في الخلفية.

6- قم بإيقاف تشغيل خدمات الموقع للتطبيقات.