تكنولوجيا: vivo تعلن رسمياً عن رقاقة التصوير V3 بنمط جديد لدعم تسجيل فيديو portrait بدقة 4k

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً عن جيل جديد من رقاقة التصوير V3 التي تدعم نمط جديد لتسجيل أفلام portrait بدقة 4k.

على غرار نمط “Cinematic” الذي يقدم من ابل في هواتف الأيفون أعلنت vivo عن دعم شريحة V3 الجديدة لنمط تسجيل أفلام portrait بدقة 4k والذي يقدم من الشركة في الجيل القادم من هواتف الشركة من الفئة المميزة.

ولقد جاء إعلان الشركة عبر “Jia Jingdong” المدير العام في شركة vivo وذلك خلال فعاليات التصوير التي انطلقت في 23 من يوليو والتي تستمر حتى 31من يوليو.

كما أكد “Jia Jingdong” في منشور أخر على أن رقاقة V3 المطورة من الشركة ترتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر، وتدعم مستخدمي هواتف الشركة في تسجيل فيديو بدقة 4K مع معالجة متقدمة لمحتوى الفيديو.

وتشير التوقعات إلى أن الشريحة تأتي بمزيد من المميزات لدعم آلية التصوير في الهواتف الذكية بكفاءة أعلى، ومن المتوقع أن تقدم الرقاقة للمرة الأولى في سلسلة vivo X100 التي تنطلق للأسواق في الربع الأخير من هذا العام.

المصدر

اعلان





