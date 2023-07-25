تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد يؤكد على ملامح تصميم iQOO Z7 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت iQOO عبر إعلان تشويقي جديد على خططها لإطلاق هاتف iQOO Z7 Pro قريباً، ولقد أوضح الإعلان تصميم هذا الإصدار.

كانت علامة iQOO التجارية قد أطلقت اثنان من نماذج لهاتف iQOO Z7 في شهر مارس الماضي، حيث انطلق النموذج الأول في السوق الصيني، بينما قدمت النموذج الثاني في السوق الهندي والأسواق العالمية.

ويؤكد إعلان تشويقي جديد على خطط الشركة لإطلاق إصدار iQOO Z7 Pro قريباً، والذي يظهر في الإعلان بتصميم منحني للشاشة، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية.

ولقد رصد هذا الإصدار في قوائم Geekench خلال الفترة الماضية، والتي أكدت على أن iQOO Z7 Pro يأتي برقاقة معالج Snapdragon 782G على غرار هاتف الشركة الحالي iQOO Z7.

كما يأتي هاتف Z7 Pro بتصميم يحاكي هاتف vivo Y78 Plus الذي انطلق في السوق الصيني في شهر أبريل الماضي، والذي انطلق لاحقاً للأسواق العالمية بعنوان vivo V29 Lite.

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