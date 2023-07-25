شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية استرداد المشاركات المحذوفة على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم Instagram ميزة تم حذفها مؤخرًا تمس الحاجة إليها والتي ستتيح لك عرض واستعادة المنشورات المحذوفة في التطبيق، تقول الشركة إنها أضافت أيضًا حماية للمساعدة في منع المتسللين من اختراق حسابك وحذف المنشورات التي شاركتها.

لم تكن هناك طريقة لاستعادة منشورات Instagram المحذوفة، ولكن يمكنك الآن حذف المحتوى أو استعادته بسهولة من المجلد المحذوف، سيتم الآن نقل جميع الصور ومقاطع الفيديو والبكرات ومقاطع فيديو IGTV والقصص التي تختار حذفها من خلاصتك إلى المجلد المحذوف مؤخرًا حتى تتمكن من الوصول إلى المحتوى المحذوف لاحقًا.

كيفية استعادة المشاركات المحذوفة:

إليك دليل خطوة بخطوة حول كيفية استعادة منشورات Instagram المحذوفة.

1- قم بتثبيت أحدث إصدار من Instagram من Google Play أو App Store.

2- افتح التطبيق وانتقل إلى ملف التعريف الخاص بك.

3- اضغط على قائمة الاعدادات في الزاوية العلوية اليمنى.

4- انتقل إلى الحساب واضغط على المحذوفة مؤخرًا.

سيتم عرض المحتوى المحذوف مؤخرًا على الشاشة.

5- الآن اضغط على المنشور الذي ترغب في استعادته، ثم اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في الأعلى.

6- الآن يمكنك إما اختيار حذف المنشور نهائيًا أو استعادته، انقر فوق استعادة لاستعادة المنشور المحذوف.

أثناء الاستعادة، سيتعين عليك أولاً التحقق من هويتك لأسباب أمنية، وستتلقى كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) على رقم هاتفك أو معرف بريدك الإلكتروني، أدخل الآن الرمز وانقر فوق تأكيد، وسيتم استرداد منشور Instagram المحذوف.