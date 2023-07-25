شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية توصيل جهاز تحكم Xbox Series X وXbox Series S بنظام Windows والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وحدة التحكم Xbox Series S / X مع الجيل الحالي من وحدات تحكم Microsoft، وتعمل أيضاً مع الجيل السابق مع الأجهزة الأخرى.

إذا كنت ترغب في استخدام جهاز التحكم Xbox Series X / Xbox Series S مع الكمبيوتر أو الهاتف المحمول أو الأجهزة الأخرى، فيمكنك القيام بذلك إما باستخدام كبل USB من النوع C أو باستخدام اتصال Bluetooth، ستحتاج إلى محول USB من النوع A إلى النوع C إذا كنت تريد استخدام اتصال سلكي على نظام Android أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي لا تحتوي على منافذ USB Type-A قياسية.

كيفية توصيل جهاز تحكم Xbox Series X و Xbox Series S بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows:

1- لوضع وحدة تحكم Xbox Series S / X في وضع الإقران ، اضغط مع الاستمرار على زر الزوج الموجود أعلى وحدة التحكم الخاصة بك حتى يبدأ شعار Xbox في الوميض.

2- إذا تم تشغيل Bluetooth على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام Windows ، فسترى إشعارًا منبثقًا في الجزء السفلي الأيسر يقول "تم العثور على وحدة تحكم لعبة Bluetooth جديدة" مع خيار الاتصال والرفض.

3- حدد اتصال.يجب إقران وحدة التحكم بجهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows ويجب أن يكون شعار Xbox الوامض ثابتًا الآن.

4- لإقرانه يدويًا، توجه إلى الإعدادات بالضغط فوق شعار Windows على شريط المهام أو الضغط على مفتاح Windows على لوحة المفاتيح. في قسم Bluetooth والأجهزة الأخرى ، انقر فوق إضافة Bluetooth أو جهاز آخر.

5- اضغط فوق Bluetooth وسيبدأ جهاز الكمبيوتر الخاص بك في البحث عن الأجهزة المتاحة.

يجب أن تظهر وحدة التحكم اللاسلكية Xbox الخاصة بك، انقر فوقه لبدء عملية الاقتران، وبمجرد اكتمال العملية ، يجب إقران وحدة التحكم الخاصة بك وتوصيلها بجهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows.