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تكنولوجيا: خطوات.. كيفية توصيل جهاز تحكم Xbox Series X وXbox Series S بنظام Windows

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القاهرة - سامية سيد - تعمل وحدة التحكم Xbox Series S / X مع الجيل الحالي من وحدات تحكم Microsoft، وتعمل أيضاً مع الجيل السابق مع الأجهزة الأخرى.

إذا كنت ترغب في استخدام جهاز التحكم Xbox Series X / Xbox Series S مع الكمبيوتر أو الهاتف المحمول أو الأجهزة الأخرى، فيمكنك القيام بذلك إما باستخدام كبل USB من النوع C أو باستخدام اتصال Bluetooth، ستحتاج إلى محول USB من النوع A إلى النوع C إذا كنت تريد استخدام اتصال سلكي على نظام Android أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي لا تحتوي على منافذ USB Type-A قياسية.

كيفية توصيل جهاز تحكم Xbox Series X و Xbox Series S بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows:

1- لوضع وحدة تحكم Xbox Series S / X في وضع الإقران ، اضغط مع الاستمرار على زر الزوج الموجود أعلى وحدة التحكم الخاصة بك حتى يبدأ شعار Xbox في الوميض.

2- إذا تم تشغيل Bluetooth على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام Windows ، فسترى إشعارًا منبثقًا في الجزء السفلي الأيسر يقول "تم العثور على وحدة تحكم لعبة Bluetooth جديدة" مع خيار الاتصال والرفض.

3- حدد اتصال.يجب إقران وحدة التحكم بجهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows ويجب أن يكون شعار Xbox الوامض ثابتًا الآن.

4- لإقرانه يدويًا، توجه إلى الإعدادات بالضغط فوق شعار Windows على شريط المهام أو الضغط على مفتاح Windows على لوحة المفاتيح. في قسم Bluetooth والأجهزة الأخرى ، انقر فوق إضافة Bluetooth أو جهاز آخر.

5- اضغط فوق Bluetooth وسيبدأ جهاز الكمبيوتر الخاص بك في البحث عن الأجهزة المتاحة.

يجب أن تظهر وحدة التحكم اللاسلكية Xbox الخاصة بك، انقر فوقه لبدء عملية الاقتران، وبمجرد اكتمال العملية ، يجب إقران وحدة التحكم الخاصة بك وتوصيلها بجهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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