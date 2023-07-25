تكنولوجيا: ابل تخطط للتركيز على هواتف iPhone 15 Pro لزيادة إيرادات الشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق التكنولوجيا ابل في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف الأيفون، ولقد أوضحت أحدث التقارير خطط الشركة للتركيز على إصدارات iPhone 15 Pro من السلسلة القادمة لتعزيز إيرادات الشركة.

كشف تقرير نشر في بلومبرج مؤخراً عن إتجاه عملاق التكنولوجيا ابل للتركيز على إصدارات Pro من سلسلة iPhone 15 القادمة.

ويوضح التقرير أن ابل تركز بشكل خاص على هاتف iPhone 15 Pro Max الذي يأتي بأعلى مستوى تسعير في هواتف الأيفون حتى الآن، والذي يتضمن مميزات حصرية هذا العام.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن وحدات هواتف الأيفون المقرر إنتاجها هذا العام لن يطرأ عليها أي تغيير، حيث تخطط ابل لإنتاج 85 مليون وحدة.

كما يؤكد التقرير على أن ابل تخطط لإنتاج عدد أقل من وحدات الإصدارات الرئيسية من هواتف iPhone 15، وذلك نتيجة لمشاكل تواجهها ابل في توريد مستشعرات CMOS لهذه الإصدارات.

ويشير التقرير إلى أن ابل تتجه للتعويض للعدد المحدود في إنتاج الإصدارات الرئيسية عبر إنتاج مزيد من وحدات إصدارات Pro التي تأتي بمستوى تسعير مرتفع.

يذكر أن إرتفاع مستوى تسعير الإصدارات القادمة من هواتف iPhone 15 يعد من الخطوات المتوقعة من ابل، حيث يسود هذا الإتجاه بين الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الفترة الأخيرة.

المصدر

اعلان





