تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان الرسمي عن HarmonyOS 4.0 في 4 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني هواوي للإعلان الرسمي عن الإصدار الجديد HarmonyOS 4.0 في حدث يعقد في 4 من أغسطس.

تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في شهر أغسطس للإعلان الرسمي عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل HarmonyOS 4.0، ولقد أكدت العملاق الصيني على موعد الحدث من خلال إعلان تشويقي نشر على منصة Weibo.

ويعد HarmonyOS النظام المطور من العملاق الصيني كبديل لمنصة الأندوريد، ولقد أكدت إعلانات تشويقية سابقة على أن التحديث القادم من الشركة يأتي مع 1+8+N، كما أطلقت هواوي الإصدار التجريبي الخاص بهذا التحديث للمعاينة.

ولقد شارك عدد من المستخدمين نتائج المعاينة الأولية لتحديث HarmonyOS 4.0، والذي يتوفر في البداية لمستخدمي هواتف P60، وMate50، وأيضاً Mate 40، أيضاً يقتصر الإصدار التجريبي في البداية على السوق الصيني.

أيضاً تقتصر علامة HarmonyOS التجارية في نظام التشغيل على السوق الصيني فقط، ومن المتوقع أن تقدم ابل مميزات أكثر للمستخدمين في الأسواق العالمية.

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