تكنولوجيا: منصة سبوتيفاي ترفع أسعار اشتراك Premium في جميع أنحاء العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر سبوتيفاي خدمة بث الموسيقى الأكثر شهرة في العالم والتي تضم أكثر من 200 مليون مشترك، ولقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن زيادة أسعار خطط الاشتراك الخاصة بها، حيث ستكلف خدمة Premium الآن 10.99 دولارًا في الولايات المتحدة و 10.99 يورو في فرنسا و 10.99 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة.

كما ستقفز خدمة Premium Student إلى 5.99 دولارات أمريكية/5.99 يورو بينما ستبقى الأسعار في المملكة المتحدة عند 5.99 جنيه إسترليني. في حين ستأتي خطة Premium Duo بسعر 14.99 دولارً /14.99 يورو/14.99 جنيهًا إسترلينيًا.

اما عن فئة Premium Family، فستبلغ التكلفة 16.99 دولارًا/17.99 يورو/17.99 جنيهًا إسترلينيًا على التوالي. وتنعكس مستويات الأسعار الجديدة بالفعل على صفحات الاشتراك في سبوتيفاي بينما سيحصل المشتركون الحاليون على فترة سماح مدتها شهر واحد قبل أن يدخل التسعير الجديد حيز التنفيذ.

وتدعي المنصة أن مشهد السوق المتطور إلى جانب الحاجة إلى الابتكار وتقديم قيمة للمعجبين والفنانين هي الأسباب الرئيسية للزيادات الجديدة في الأسعار. ولم تفصح سبوتيفاي حتى الآن عن معلومات الأسعار لخطة البث المباشر التي يطلق عليها Spotify Hi-Fi.

يمكنك التحقق من القائمة الكاملة للبلدان التي حصلت على زيادة في الاسعار على Spotify Premium:

أندورا

ألبانيا

الأرجنتين

النمسا

أستراليا

بلجيكا

بلغاريا

البرازيل

كندا

تشيلي

كولومبيا

كوستاريكا

قبرص

الدنمارك

إكوادور

إستونيا

إسبانيا

فنلندا

فرنسا

المملكة المتحدة

اليونان

غواتيمالا

هونغ كونغ

كرواتيا

إندونيسيا

أيرلندا

أيسلندا

إيطاليا

ليتوانيا

لوكسمبورغ

لاتفيا

موناكو

الجبل الأسود

مقدونيا الشمالية

مالطا

المكسيك

هولندا

النرويج

مقدونيا

بيرو

سلوفاكيا

مالطا

هولندا

النرويج

الولايات المتحدة

كوسوفو

تايلاند

المصدر

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