شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 118 رمزا تعبيريا جديدا قادمة هذا العام منها الرأس المهتز وشخصيات بكراس متحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عن 118 رمز تعبيرى "ايموجى" جديد يمكن إطلاقه في عامي 2023 و 2024، حيث كشف خبراء من Emojipedia عن مسودة الرموز التعبيرية المرشحة للموافقة عليها من قبل Unicode Consortium في سبتمبر.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشمل الشخصيات الجديدة رؤوس تهتز عموديًا وأفقيًا، يمكن للمستخدمين أيضًا توقع أربعة رموز تعبيرية عائلية جديدة جديدة، وتوجد شخصيات أخرى لشخص يمشى ويركض، وآخر يركع، ومعهم شخص بعصا، وبعضهم بكريسى متحرك يدوى وذى محرك.



ايموجى جديد وكشفت Emojipedia عن الرموز التعبيرية الجديدة، وأنشأت نماذج تصميمات في مدونة للاحتفال باليوم العالمي للرموز التعبيرية في وقت سابق من هذا الشهر. وتشمل التعبيرات أيضا طائر الفينيق والليمون والفطر البني وسلسلة مكسورة يمكن أن تأتي قريبًا إلى هاتفك الذكي.

ايموجى

وأوضحت Emojipedia في مدونتها أن تحديد اتجاه لشخص أو كائن أو رمز ليتم تمثيله بواسطة رمز تعبيري هو ضرورة لتصميمات الرموز التعبيرية عندما يسعون إلى تجسيد المفهوم المقصود للرموز التعبيرية بشكل أفضل.

وتوجد هذه الأشكال مع الأخذ في الاعتبار درجات لون البشرة المختلفة المتاحة لهذه الإصدارات، فإن هذا يرفع إجمالي عدد الرموز التعبيرية الجديدة إلى 118.