شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه العملة الرقمية Worldcoin؟ وما علاقتها بخدمات الذكاء الاصطناعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، صانع ChatGPT، مشروع العملة المشفرة، Worldcoin، حيث أن الشركة التي تقف وراء Worldcoin هي شركة Tools for Humanity ومقرها سان فرانسيسكو وبرلين، ويُزعم أنها أول محفظة متوافقة مع البروتوكول.

وكان المشروع في مرحلة تجريبية منذ شهور، حيث قال ألتمان في منشور له "منذ أكثر من ثلاث سنوات ، قمنا بتأسيس Worldcoin مع طموح إنشاء هوية جديدة وشبكة مالية مملوكة للجميع ؛ يبدأ الطرح اليوم، وإذا نجحت، نعتقد أن Worldcoin يمكنها زيادة الفرص الاقتصادية بشكل كبير، وتوسيع نطاق حل موثوق به لتمييز البشر عن الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت مع الحفاظ على الخصوصية، وتمكين العمليات الديمقراطية العالمية، وإظهار مسار محتمل في النهاية إلى UBI الممول من منظمة العفو الدولية ".



Worldcoin.. جواز السفر الرقمي Worldcoin.. جواز السفر الرقمي ويُزعم أن العرض الأساسي للمشروع هو معرفه العالمي أو World ID ، والذي تصفه الشركة بأنه "جواز سفر رقمي" لإثبات أن حامله إنسان حقيقي ، وليس روبوتًا للذكاء الاصطناعي، وللحصول على الرقم التعريفي العالمي، يحتاج العميل إلى التسجيل وإجراء مسح قزحية العين شخصيًا باستخدام كرة Worldcoin 'orb'، وهي كرة فضية بحجم كرة البولينج تقريبًا.

وبمجرد أن يتحقق مسح قزحية الجرم السماوي من أن الشخص هو إنسان حقيقي، فإنه ينشئ معرفًا عالميًا، وكتب ألتمان: "تتكون Worldcoin من هوية رقمية تحافظ على الخصوصية (World ID)، وحيثما تسمح القوانين، تم تلقي عملة رقمية (WLD) لمجرد كونها بشرية، ونأمل أنه، حيث تكون القواعد أقل وضوحًا، كما هو الحال في الولايات المتحدة، سيتم اتخاذ خطوات حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من الاستفادة من كليهما".





2 مليون مستخدم والعدد في ازديادوبحسب التقرير فإن المشروع لديه 2 مليون مستخدم من فترة التجريبية، ومع الإطلاق، يقال إن Worldcoin تعمل على توسيع نطاق عمليات "الدوران" إلى 35 مدينة في 20 دولة. كإغراء، سيحصل أولئك الذين قاموا بالتسجيل في بلدان معينة على WLD رمز العملة المشفرة الخاص بـ Worldcoin.

وفي حديثه عن Worldcoin، قال ألتمان لوكالة أنباء رويترز إنه يحب الدخل الأساسي الشامل، أو UBI ، وهو برنامج للمزايا الاجتماعية تديره عادة الحكومات حيث يحق لكل فرد الحصول على مدفوعات، لأن الذكاء الاصطناعي "سوف يقوم بالمزيد والمزيد من العمل الذي يقوم به الناس الآن"، وأضاف ألتمان أنه يعتقد أن الدخل الأساسي الشامل يمكن أن يساعد في مكافحة عدم المساواة في الدخل، نظرًا لأن الأشخاص الحقيقيين فقط هم الذين يمكنهم امتلاك معرفات عالمية، فيمكن استخدامها لتقليل الاحتيال عند نشر UBI.