تكنولوجيا: إطلاق Lenovo Xiaoxin Pro 16 2023 في تكوينين جديدين مع معالج Core i9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Lenovo عددًا قليلاً من منتجات سلسلة Legion خلال عطلة نهاية الأسبوع. والجدير بالذكر أن الشركة كشفت عن الحاسب المحمول القوي Legion Y9000X 2023 بالإضافة إلى الحاسب اللوحي Legion Y700 المخصص للألعاب.

تم تحديث Lenovo Xiaoxin Pro 16 2023 أيضًا بتكوينين جديدين يقدمان ما يصل إلى معالجات Intel Core i9، ويأتي التكوينان الجديدان لـ Xiaoxin Pro 16 2023 بعد أن أطلقت الشركة عددًا من التصميمات في شهر مارس من هذا العام.

يأتي الجهاز متوفر بالفعل في الصين مع وحدات المعالجة المركزية Core i5 و Core i7 مع تكوينات ذاكرة عشوائية مختلفة؛

Core i5-13500H + 32G + 1T: بسعر 5999 يوان (834 دولارًا)

Core i9-13900H + 32G + 1T: بسعر 6799 يوان (946 دولارًا)

وللتذكير بالمواصفات، يأتي Xiaoxin Pro 16 2023 بشاشة بحم 16 بوصة ودقة 2.5K مع معدل تحديث 120 هرتز ومجموعة ألوان RGB بنسبة مئة بالمئة.

ويأتي الحاسب المحمول بسماكة 17.5 ملم ويزن 1.93 كجم فقط، وهو يضم بطارية بسعة 75 واط. وتشمل منافذ التوصيل USB4 ومنفذ USB-C كامل الميزات ومنفذ USB-A مزدوج ومنفذ HDMI وقارئ بطاقات SD.

أطلقت لينوفو أيضًا إصدار Ryzen من الحاسب المحمول في شهر مارس، مزودًا بمعالج Zen3 architecture R5 7530U. وتأتي وحدة المعالجة المركزية مع 6 أنوية و 12 خيط مسار ومروحة كبيرة وأنابيب حرارية مزدوجة للتبريد.

يضم الجهاز ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 16 جيجابايت و 512 جيجابايت من سعة SSD، ويحتوي أيضًا على شاشة كبيرة بحجم 16 بوصة وبدقة 1920 × 1200 بكسل.

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