تكنولوجيا: هاتف Sony Xperia 5 V يظهر في مقطع فيديو ترويجي تم تسريبه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم تسريب مقطع فيديو ترويجي يكشف عن هاتف Xperia 5 V قبل إطلاقه المفترض. وعلى الرغم من أنه لم يتم تأكيد هذا الفيديو الترويجي رسميًا، إلا أنه لا يحتوي على السمات المميزة لبرنامج Photoshop.

وإذا كان الفيديو الترويجي دقيقًا، فيبدو أن سوني قد خفضت حجم الهاتف الرائد لهذا العام مقارنةً بـ Xperia 5 IV. على وجه التحديد، يحتوي Xperia 5 V على كاميرتين خلفيتين. وبقدر ما يمكننا أن نقول، فقد أسقطت سوني الكاميرا المقربة التي كانت مضمنة في Xperia 5 IV. وبدلاً من ذلك، سيجمع الهاتف الجديد بين الكاميرات الأساسية والخلفية التي ستحتفظ بطلاء ZEISS T* لتقليل الانعكاسات.

ومن الجدير بالذكر أن مواصفات هذه الكاميرات لم تتسرب بعد. وبالتالي، ليس من الواضح ما إذا كانت سوني قد استخدمت أي حيل لزيادة أداء الكاميرا إلى أقصى حد كما هو الحال مع الكاميرا المقربة في Xperia 1 IV و Xperia 1 V.

ومع ذلك، يبدو أن Xperia 5 V يحافظ على نسبة العرض إلى الارتفاع 21:9 التي يمكن التعرف عليها من سوني، بالاضافة إلى مقبس 3.5 ملم، ولا توجد كاميرا أمامية مثقبة.

تظل الأسعار والمواصفات الأخرى غير معروفة في الوقت الحالي، لكن Xperia 5 V سيكون متاحًا في ثلاثة خيارات ألوان على الأقل. واستنادًا إلى السنوات السابقة، يبدو أن سوني ستكشف عن هاتف Xperia 5 V في شهر سبتمبر، على الأرجح خلال مؤتمر IFA 2023 في برلين.

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