شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يواجه ماسك دعوة قضائية من Meta وMicrosoft بسبب حقوق الملكية الفكرية لـ"X"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون قرار الملياردير Elon Musk بإعادة تسمية Twitter كـ X أمرًا معقدًا من الناحية القانونية، لان شركات مثل Meta و Microsoft لديها بالفعل حقوق ملكية فكرية لنفس الرسالة.

يتم استخدام X على نطاق واسع والاستشهاد به في العلامات التجارية لدرجة أنه مرشح للتحديات القانونية، والشركة المعروفة سابقًا باسم Twitter قد تواجه مشكلاتها الخاصة في الدفاع عن علامتها التجارية X في المستقبل.

قال محامي العلامات التجارية جوش جيربن، الذي قال إنه أحصى ما يقرب من 900 تسجيل نشط للعلامات التجارية في الولايات المتحدة تغطي بالفعل الحرف X في مجموعة واسعة من الصناعات: "هناك فرصة بنسبة 100 في المائة أن يرفع شخص ما دعوى قضائية على تويتر بسبب هذا"، وفقاً لموقع gadgets360.

أعاد ماسك تسمية شبكة التواصل الاجتماعي Twitter إلى X يوم الإثنين وكشف النقاب عن شعار جديد لمنصة التواصل الاجتماعي، وهو نسخة مبسطة بالأبيض والأسود من الرسالة.

يمكن لمالكي العلامات التجارية - التي تحمي أشياء مثل أسماء العلامات التجارية والشعارات والشعارات التي تحدد مصادر البضائع - ادعاء الانتهاك إذا تسببت العلامات التجارية الأخرى في إرباك المستهلك. تتراوح سبل الانتصاف من الأضرار المالية إلى منع الاستخدام.

تمتلك Microsoft منذ عام 2003 علامة X التجارية المتعلقة بالاتصالات المتعلقة بنظام ألعاب الفيديو Xbox، وتمتلك Meta Platforms - التي تعتبر منصة Threads الخاصة بها منافسًا جديدًا على Twitter - علامة تجارية اتحادية مسجلة في عام 2019 تغطي الحرف الأزرق والأبيض "X" للمجالات بما في ذلك البرامج ووسائل التواصل الاجتماعي.

قال جيربن إن ميتا ومايكروسوفت على الأرجح لن يقاضوا ما لم يشعروا بالتهديد من أن تويتر X ينتهك حقوق ملكية العلامة التجارية التي أنشأوها في الرسالة.

ولم ترد الشركات الثلاث على طلبات التعليق.

واجهت Meta نفسها تحديات في مجال الملكية الفكرية عندما غيرت اسمها من Facebook. وهي تواجه دعاوى قضائية بشأن العلامات التجارية رفعتها العام الماضي من قبل شركة الاستثمار Metacapital وشركة الواقع الافتراضي MetaX ، وحسمت قضية أخرى بشأن شعارها الجديد الذي يحمل رمز اللانهاية.

وإذا نجح ماسك في تغيير الاسم، فلا يزال بإمكان الآخرين المطالبة بـ "X" لأنفسهم.

قال دوجلاس ماسترز، محامي العلامات التجارية في شركة Loeb & Loeb للمحاماة: "نظرًا لصعوبة حماية حرف واحد، خاصةً حرفًا مشهورًا تجاريًا مثل حرف" X "، فمن المرجح أن تقتصر حماية Twitter على رسومات مشابهة جدًا لشعار X الخاص بهم".

"الشعار لا يميزه كثيرًا، لذا ستكون الحماية ضيقة جدًا."