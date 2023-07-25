شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف كيف لعب تغير المناخ فى جعل حرارة شهر يوليو قياسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان شهر يوليو حارًا بشدة في معظم أنحاء الكوكب بفضل موجات الحر التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، كشفت دراسة جديدة عن مقدار الدور الذي لعبته أزمة المناخ في تحقيق درجات حرارة قياسية هذا الشهر.

وكانت مساحات شاسعة من نصف الكرة الشمالي شديدة الحرارة لأسابيع، مع تشكل قباب الحرارة فوق أمريكا الشمالية وشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​وآسيا هذا الصيف، كان الأسبوع الأول من شهر يوليو على الأرجح أكثر الأسابيع حرارة على كوكب الأرض، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) في وادي الموت بأمريكا الشمالية وأجزاء من شمال غرب الصين هذا الشهر، كما تم تحطيم الأرقام القياسية في درجات الحرارة على الإطلاق في أجزاء من إسبانيا وفرنسا والجزائر وتونس.

وتركز الدراسة التي نُشرت اليوم على موجات الحر في جنوب غرب الولايات المتحدة، وشمال المكسيك، وجنوب أوروبا، والأراضي المنخفضة في الصين عندما كانت الأشد في يوليو تقول الدراسة التي أجرتها منظمة World Weather Attribution (WWA)، وهي تعاون دولي للباحثين، إن موجات الحر التي تؤثر على أمريكا الشمالية وأوروبا كانت "مستحيلة فعليًا" بدون تغير المناخ .

وكانت موجة الحر الشديدة في الصين هذا الشهر أكثر احتمالا بنحو 50 مرة بسبب الاحتباس الحراري، وأظهر تغير المناخ التأثير الأكبر في أوروبا، حيث كانت درجات الحرارة أعلى بمقدار 2.5 درجة مئوية مما كانت عليه بدون تغير المناخ.

كل هذا يأتي مع عواقب وخيمة وتسببت درجات الحرارة الشديدة في مقتل أكثر من 100 شخص في المكسيك وقتلت أكثر من 100 شخص آخر يهاجرون عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والحرارة الشديدة هي أيضًا سبب مشتبه به في وفاة متنزه في وادي الموت الأسبوع الماضي. في الولايات المتحدة ، تقتل الحرارة أشخاصًا أكثر من أي كارثة أخرى مرتبطة بالطقس ، بما في ذلك الفيضانات والأعاصير، وفقا لتقرير theverge

واستخدم مؤلفو الدراسة طرقًا تمت مراجعتها من قِبل الأقران لمقارنة درجات الحرارة في العالم الحقيقي بما كان من المحتمل أن يكون بدون ما يقرب من 1.2 درجة من الاحترار العالمي الذي تسبب فيه البشر منذ الثورة الصناعية، ما لم يتحول العالم إلى طاقة نظيفة، فمن المتوقع أن تزداد موجات الحرارة بشكل متكرر وشديد مع تغير المناخ، وتقول الدراسة إن موجات الحر مثل ما شهده العالم في يوليو يمكن أن تحدث في كثير من الأحيان كل عامين إذا ارتفع الاحتباس الحراري بمقدار درجتين فوق حقبة ما قبل الصناعة.

لذا في حين أنه من الواضح أن درجات الحرارة قد وصلت إلى مستويات قصوى جديدة هذا الصيف ، يحذر الباحثون من أنها سرعان ما أصبحت المعيار الجديد، قال فريدريك أوتو، أحد مؤلفي الدراسة والمحاضر البارز في علوم المناخ في إمبريال كوليدج لندن ، في إفادة صحفية أمس: "قد يكون هذا ما سيكون صيفًا باردًا في المستقبل إذا لم نتوقف عن حرق الوقود الأحفوري".

هذا يعني أن الوقت قد حان للتكيف مع عالم أكثر دفئًا، وكل منطقة درسها الباحثون بدأت بالفعل في القيام بذلك، يتضمن ذلك وضع خطط عمل للكوارث الحرارية، وتصميم المدن لتبقى باردة، ودعم شبكات الكهرباء لتجنب انقطاع التيار الكهربائي الذي يمكن أن يحرم الناس من تكييف الهواء عندما يحتاجون إليه بشدة، يقول التقرير: "إن الإجراءات البسيطة مثل التحقق من جيرانك، وشرب كمية كافية من الماء ، وإيجاد مكان بارد للذهاب إليه خلال أشد فترات اليوم حرارة يمكن أن تنقذ الأرواح".