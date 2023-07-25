تكنولوجيا: Oppo تطلق هاتف Oppo K11 بمعالج Snapdragon 782G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo اليوم عن هاتف Oppo K11 الذي ينطلق برقاقة Snapdragon 782G، وكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، وسعر يبدأ من 265 دولار.

يتميز هاتف Oppo K11 بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتضم ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

وتدعم Oppo هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 782G، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

كما يأتي Oppo K11 بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro.

ويضم الهاتف مكبرات صوتية مزدوجة، كما يدعم تقنية Dolby Atmos، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، كما ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Android 13، وواجهة ColorOS 13.1.

أيضاً من المقرر أن يتوفر Oppo K11 بألوان الأزرق والرمادي، على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 265 دولار.

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