تكنولوجيا: رصد هاتف OnePlus Ace 2 Pro في قاعدة بيانات 3C بقدرة شحن 150W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق هاتف OnePlus Ace 2 Pro الذي رصد بالفعل في قاعدة بيانات 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 150W.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى دعم هاتف Ace 2 Pro المرتقب لتقنية الشحن السريع دون أن تكشف عن قدرة الشحن لهذا الإصدار، إلا أن أحدث التسريبات التي جاءت من منصة 3C اليوم أكدت بشكل رسمي على قدرة الشحن المميزة لهذا الإصدار.

ولقد أعتمد هاتف OnePlus Ace 2 Pro في منصة 3C بنموذج رقم PJA110، كما يأتي الهاتف مع وحدة شحن بنموذج رقم VCBEJACH والذي يدعم قدرة شحن 150W و(11V/13.7A).

من جانب أخر أوضحت التسريبات السابقة التي جاءت من منصة Geekbench أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، كما يدعم ذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجا بايت رام وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

كما تشير التسريبات إلى أن Ace 2 Pro يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.74 إنش، ودقة عرض 1240 في 2772 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

المصدر

اعلان





