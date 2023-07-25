شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح سلسلة iPhone 15 بحواف رفيعة 1.55 مم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول Apple تغيير شكل الحواف على iPhone كل عام وقد تعلن الشركة عن هاتف iPhone بدون حواف في المستقبل، ومن المتوقع أن تصبح سلسلة iPhone 15 التي تضم طرازات iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max رسمية في سبتمبر مع إطارات أنحف مقارنة بسابقاتها.

يقال إن جهاز iPhone 15 Pro Max يأتي مع حواف رفيعة مثل 1.55 مم فقط، بالإضافة إلى ذلك، تشير تقارير إعلامية متعددة إلى أن iPhone 15 Pro قد يتأخر بسبب خلل في إنتاج الشاشة، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا لتقرير صادر عن The Elec (باللغة الكورية) ، تعمل Apple على iPhone مع شاشة بدون حواف، حيث طلبت الشركة من Samsung و LG Display تطوير لوحات OLED مسطحة بدون حواف، وسيتعين على Samsung و LG Display ترقية تقنيات تغليف الأغشية الرقيقة (TFE) والكاميرا السفلية (UPC) للتخلص من الحواف.

ولتحقيق عرض بدون حواف ، يجب أن يكون تغليف الفيلم الخارجي للمنتج أرق من الآن، ويجب جعل UPC غير قابل للتمييز عن بقية الشاشة لتوسيع انغماس المستخدم ، حسبما ذكر التقرير.

بالإضافة إلى ذلك، زعمت عدة تقارير الأسبوع الماضي أن طرازات iPhone 15 Pro قد تصل إلى الأسواق بكميات قليلة في وقت الإطلاق بسبب مشكلات تصنيع الشاشة، حيث يتناقض أحدث إصدار من Display Supply Chain Consultants مع هذا التقرير قائلاً إن مشاكل الإنتاج لا تؤثر على توريد طرازات iPhone 15 Pro، وقالت DSCC في بيان يوم الاثنين: "على الرغم من أن العديد من المقالات قد ذكرت أن LGD كانت تواجه مشكلات فنية في الحواف الأضيق على طرازات iPhone 15 Pro ، فقد أشارت مصادر سلسلة التوريد لدينا إلى أن LGD قد حلت هذه المشكلات".