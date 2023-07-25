هل هناك علاقة بين ارتفاع درجات الحرارة وحدوث الزلازل؟.. البحوث الفلكية توضح

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن الزلزال الذي ضرب تركيا صباح اليوم الثلاثاء، بقوة 5.6 على مقياس ريختر.

وقال "الحديدي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، إن هذا الزلزال لم يشعر به المواطنين في مدينة رفح، ولا توجد أي خسائر ناجمة عن هذا الزلزال.

وأضاف أستاذ الزلالزل بمعهد البحوث الفلكية أن درجات الحرارة وسخونتها في باطن الأرض لها علاقة بالزلازل التي تحدث مؤخرًا، مشيرا إلى أنه "كلما ارتفعت درجة حرارة باطن الأرض زادت احتمالية حدوث الزلزال."

وأشار إلى أن هناك حركة دورانية تحدث في الصفائح الخاصة بباطن الأرض، وترتفع لأعلى وبالتالي هناك زلازل تحدث في تركيا وشبه الجزيزة العربية.

وتابع أن صفيحة الأرض بمصر ترتطم مع صفيحة الأرض لأوروبا لذا نشعر بالزلازل التي تحدث في أوروبا، لافتًا إلى أن العالم الهولندي يسبب قلق من خلال المعلومات التي ينشرها دون دليل.

ولفت إلى أن العالم الهولندي يركز مع تركيا وشبه الجزيرة العربية فقط، وحقيقة توقعه للزلازل قد تصيب أو تخطىء، متسائلًا: "لماذا لم يتنبأ عن وجود زلزال أمريكا، الذي حدث خلال الأيام الماضية؟".

وشدد الدكتور صلاح الحديدي على أن العالم الهولندي فقد الثقة، منذ عدم حدوث زلزال مدمر يوم 8 مارس الماضي الذي أثار رعب المنطقة بسببه.