شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أهم مميزات تحديث iOS 16.6 وmacOS 13.5 وwatchOS 9.6 من Apple والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة أبل طرح iOS 16.6 و iPadOS 16.6 ، كأحدث تحديثات البرامج لأجهزة iPhone وiPad، حيث تقول Apple إن التحديث يتضمن إصلاحات للثغرات التي تؤثر على المحرك العصبي للشركة، وخدمة Find My، وتصحيحات على مستوى kernel للعيوب التي من شأنها أن تسمح للمستخدمين الضارين بتعريض أمان الجهاز المتأثر للخطر عن بُعد.

تحديث iOS 16.6 و iPadOS 16.6 و macOS 13.5 و tvOS 16.6 و watchOS 9.6 متوفر الآن للتنزيل على الأجهزة المتوافقة وأوصت شركة Apple بأن يقوم المستخدمون بتنزيل أحدث تحديثات البرامج، والتي تتضمن إصلاحات أمنية مهمة، يمكنك فتح تطبيق الإعدادات على الأجهزة المتوافقة والنقر - أو النقر - على عام> تحديث البرنامج> تنزيل وتثبيت، ثم قم بتوصيل جهازك بشاحن وانتظر تنزيل التحديث وتثبيته، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا للتفاصيل التي نشرتها الشركة، تتضمن أحدث تحديثات iOS 16.6 و iPadOS 16.6 وmacOS 13.5 و watchOS 9.6 إصلاحات للثغرات الأمنية المتعلقة بـ Apple's Neural Engine - التكنولوجيا التي تستخدمها Apple لمعالجة اللغة الطبيعية وقدرات التعلم الآلي على الجهاز - والتي من شأنها أن تسمح للتطبيق بتنفيذ تعليمات برمجية ضارة على الجهاز.

تتضمن التحديثات أيضًا إصلاحات للعيوب الموجودة في تطبيق Find My والتي من شأنها أن تسمح للتطبيق بقراءة معلومات الموقع الحساسة، وفقًا لملاحظات الإصدار الخاصة بأحدث إصدارات برامج iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS، وفي الوقت نفسه، يتضمن macOS 13.5 أيضًا تصحيحات أمان مهمة تخفف من الثغرات الأمنية التي قد تسمح لعملية وضع الحماية للتحايل على قيود الأمان، أو السماح لتطبيق ما بالوصول إلى البيانات الحساسة للمستخدم عبر تطبيق المذكرات الصوتية.

تتضمن جميع التحديثات التي أصدرتها Apple أيضًا إصلاحات للعديد من نقاط الضعف التي تؤثر على WebKit، محرك متصفح الشركة مفتوح المصدر الذي يشغل متصفح Safari الخاص بها، وفقًا لملاحظات إصدار Apple ، تم تصميم هذه الإصلاحات للتخفيف من العيوب التي من شأنها أن تسمح بتنفيذ تعليمات برمجية ضارة أو الكشف عن معلومات حساسة عندما يعالج المتصفح محتوى الويب.

تقول Apple أيضًا إنها على دراية بالتقارير التي تفيد بأن بعض هذه المشكلات الأمنية قد تم استغلالها بشكل نشط من قبل المستخدمين الضارين ، مما يعني أنه يجب على المستخدمين الذين لديهم طرازات iPhone و iPad و Mac و Apple Watch و Apple TV متوافقة تنزيل التحديث وتثبيته في أقرب وقت ممكن.

خلال الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن تطرح Apple تحديثات على iOS 17 و iPadOS 17 و macOS Sonoma و tvOS 17 و watchOS 10 ، حيث لا يوجد جدول زمني لإصدار هذه التحديثات، لكن الشركة عادةً ما تطرح إصدارات جديدة من البرامج في سبتمبر، ومن المحتمل أن تصل هذه التحديثات قبل إطلاق سلسلة هواتف iPhone 15 و iPhone 15 Pro من الجيل القادم من Apple ، والتي من المتوقع أن تصل في وقت لاحق من هذا العام.