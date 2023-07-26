شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يوسع ميزة الاشتراكات لمزيد من البلدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسع انستجرام ميزة الاشتراك الخاصة به إلى المزيد من البلدان، حيث أعلنت الشركة أنها ستطرح اشتراكات في 10 دول جديدة: أستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وإسبانيا والمملكة المتحدة، وقدمت منصة الشبكات الاجتماعية المملوكة لشركة Meta لأول مرة ميزة الاشتراكات العام الماضي لمنشئي المحتوى الأمريكيين.

ومن خلال اشتراكات انستجرام، يمكن لمنشئي المحتوى تطوير اتصالات أعمق مع متابعيهم الأكثر تفاعلاً وزيادة دخلهم الشهري المتكرر من خلال منح المشتركين إمكانية الوصول إلى المحتوى والمزايا الحصرية. يمكن لمنشئي المحتوى تحديد سعر شهري من اختيارهم للاشتراك وإنشاء بكرات ومنشورات وقصص لمشتركيهم فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمنشئي المحتوى مشاركة المحتوى الحصري واستخدام ملصقات القصص وحتى البث المباشر مع المشتركين الذين يدفعون. يمكنهم أيضًا تزويد مشتركيهم بوصول خاص أو معلومات في قنوات المشتركين فقط، وعلاوة على ذلك ، سيرى منشئو المحتوى شارة مشترك بجوار التعليقات والرسائل التي يرسلها المشتركون لديهم حتى يتمكنوا بسهولة من تحديد وتحديد أولويات التفاعل مع المستخدمين المدفوعين.

وقالت الشركة في منشور لها "من خلال اشتراكات انستجرام، يمكنك تطوير اتصالات أعمق مع متابعيك الأكثر نشاطًا وزيادة دخلك الشهري المتكرر من خلال منح المشتركين حق الوصول إلى المحتوى والمزايا الحصرية، كل ذلك ضمن نفس النظام الأساسي حيث تتفاعل معهم بالفعل".

وحتى الآن، ظهرت القوالب فقط على البكرات، لكن انستجرام يضيف الآن "متصفح قالب" جديد بالكامل، والذي سيسمح للمستخدمين بالبحث من خلال قوالب مختلفة، ويمكنهم الفرز حسب الفئة، واختيار النماذج الشائعة، أو ببساطة اختيار واحد من توصياتهم، وعلاوة على ذلك، سيعرض المتصفح أيضًا قوالب أو ملفات صوتية، قام المستخدم بحفظها.

وللوصول إلى متصفح النموذج، انقر فوق الزر "إنشاء" من الصفحة الرئيسية، ثم حدد خيار "Reel"، بعد ذلك ، انقر فوق الصور الموجودة في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة للوصول إلى معرض الكاميرا، وانقر فوق "القوالب"، بدلاً من ذلك ، يمكن أيضًا تحديد موقع متصفح النماذج من خلال علامة التبويب Reels بالنقر فوق رمز الكاميرا، ثم تحديد "قوالب".