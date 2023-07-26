شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث watchOS 9.6.. اعرف كيفية تنزيل التحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل تحديث watchOS 9.6 الجديد لساعتها الذكية، حيث يجلب التحديث بعض إصلاحات الأخطاء الطفيفة إلى الجهاز القابل للارتداء، وتذكر أبل أن تحديث ساعتها يركز بشكل أساسي على تعزيز الأمان ومعالجة الأخطاء المختلفة، دون تقديم أي ميزات محددة جديدة.





كيفية تنزيل تحديث watchOS 9.6يتوفر تحديث watchOS 9.6 للتنزيل مجانًا من خلال تطبيق Apple Watch على أيفون، وللحصول على التحديث، انتقل إلى عام> تحديث البرنامج داخل التطبيق، قبل متابعة التثبيت، تأكد من أن Apple Watch بها شحن بطارية بنسبة 50 بالمائة كحد أدنى، وأنها موضوعة على شاحن، وضمن نطاق جهاز iPhone الخاص بك.







كيفية تنزيل watchOS 10 كيفية تنزيل watchOS 10 اتبع الخطوات المذكورة أدناه لتنزيل الإصدار التجريبي العام لنظام watchOS 10.

تحديث بيتا WatchOS 10بدأت أبل مؤخرًا في طرح أول إصدار تجريبي عام لنظام watchOS 10. يقال إن الشركة ستطرح الإصدار المستقر من نظام التشغيل في وقت لاحق من هذا العام.

- قم بترقية iPhone الخاص بك إلى الإصدار التجريبي العام من iOS 17.

- قم بالتسجيل على موقع برنامج آبل بيتا.

- افتح تطبيق Watch على جهاز iPhone الخاص بك.

- انتقل إلى عام.

- حدد تحديث البرنامج.

- اختر الخيار ‌watchOS 10‌ Public Beta ضمن تحديثات Beta.