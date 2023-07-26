شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7a وiPhone 13 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين بمقر الشركة عن نسخة هاتف Google Pixel 7a، حيث يأتى بمعالج Tensor G2 وشاشة 90 هرتز وشحن لاسلكي وكاميرا خلفية عالية الدقة، وبسعر يبدأ من 499 دولارا، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه هاتف iPhone 13 Pro للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى:

Google Pixel 7aالشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED. Google Pixel 7aالشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED. المعالج: Tensor G2 (5 nm). مساحات التخزين: 128GB. نظام التشغيل: Android 13. دعم الشحن اللاسلكي: نعم. دعم الشحن السريع: نعم. الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide). الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MP. البطارية: 4385 mAh.

- iPhone 13 Proالشاشة: شاشة 6.1 بوصة. - iPhone 13 Proالشاشة: شاشة 6.1 بوصة. نوع الشاشة: شاشة OLED. دقة الشاشة: بدقة 2532 × 1170 بيكسل. المعالج: معالج A15 Bionic. الذاكرة الداخلية: 500GB. نظام التشغيل: ( iOS 15.x) . البطارية: بقوة 3125 mAh. الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل

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