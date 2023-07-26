شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفلكس تطلق علامة تبويب مخصصة "My Netflix".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Netflix علامة تبويب مخصصة جديدة تسمى "My Netflix" لمساعدة مستخدمي الهواتف المحمولة في العثور بسرعة على العناوين التي تفاعلوا معها مسبقًا وبثها، حيث تعمل الميزة، التي يطلق عليها اسم "متجر شامل مصمم خصيصًا لك" ، كاختصار أو مساحة مخصصة تتكون من أي تنزيلات أو سلسلة ويب أو أفلام أعطيتها إبهامًا والأشياء المحفوظة في قائمتي وتذكيرات بأي عرض توقفت عن مشاهدته في منتصف الطريق.

وتكمن الفكرة في جعل التصفح عبر التطبيق أسهل، وعرض الأشياء التي أبدت اهتمامًا بها يدويًا فقط ، بدلاً من قصفك بالاقتراحات ذات الصلة، علامة التبويب My Netflix متاحة الآن على أجهزة Apple iOS ، وسيتم طرحها على Android في أوائل أغسطس، وفقاً لموقع gadgets360.

وتحل علامة التبويب My Netflix محل علامة تبويب التنزيلات الحالية ، في محاولة لتقليل مقدار الوقت اللازم لتصفح اقتراحات المحتوى التي تعتمد على الخوارزميات الخاصة بعملاق البث، لا يزال بإمكان المستخدمين زيارة علامة التبويب الصفحة الرئيسية والأقسام الأخرى كالمعتاد إذا كانوا يبحثون عن شيء جديد، على الرغم من أنني أشعر بالقلق من أن هذا قد يؤثر سلبًا على قسم My Netflix، يذكر منشور المدونة الرسمي من Netflix أن أي "مقاطع دعائية شاهدتها" ستظهر أيضًا في علامة التبويب الجديدة.

قالت Netflix: "ضع في اعتبارك أنه كلما تفاعلت أكثر مع Netflix وأخبرته بما تحبه، مثل توفير المزيد من أفلام الإثارة مثل Extraction 2 إلى My List أو إعطاء إبهام لكل موسم من Bridgerton ، كلما شاهدت أكثر في علامة التبويب My Netflix"، لطالما سعت شركة البث العملاقة إلى تسهيل استخدام خدمتها، مما سيساعد بدوره في زيادة عدد المشتركين - مثل القدرة على تسريع المحتوى على أجهزة معينة.

ومع ذلك، كانت بعض خطواتها الأخيرة مثيرة للجدل، حيث فرضت الشركة قيودًا على مشاركة الحساب وكلمة المرور في العديد من البلدان في مايو، تليها الهند الأسبوع الماضي فقط. تنص Netflix على أن الحساب مخصص للاستخدام من قبل أسرة واحدة فقط، حيث يُطلب من الأعضاء خارجها نقل ملف التعريف الخاص بهم إلى اشتراك جديد.

انتهت الآن أيام تقسيم فواتير Netflix بين الأصدقاء أو الأقارب، حيث ستطلب الشركة الآن رموز التحقق كل 31 يومًا وتتبع عناوين IP لتسجيل الخروج من أصحاب الحسابات الثانوية من Netflix، ولن يتمكن المستخدمون في الهند أيضًا من الاستفادة من خيار "عضو إضافي"، والذي يتيح لصاحب الحساب الأساسي إضافة مستخدم إضافي واحد إلى حسابه بسعر اشتراك شهري أعلى قليلاً، ويشير بيان صحفي صادر عن شركة تحليلات البيانات YouGov إلى أن نصف الهنود في المناطق الحضرية (51 بالمائة) يرغبون في دفع رسوم إضافية - أقل من اشتراك Netflix القياسي - حتى يتمكنوا من مشاركة حساباتهم مع الأصدقاء أو العائلة المقيمين في مكان آخر، يشترك مشتركو Netflix الحاليون أيضًا في الشعور، حيث يفضل 61 % خيارًا إضافيًا لاشتراك جديد.