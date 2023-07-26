شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تواجه دعوى قضائية بقيمة مليار دولار من قبل مطورى التطبيقات فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت شركة Apple أمام دعوى قضائية جماعية بقيمة مليار دولار، رفعها أكثر من 1500 مطور تطبيقات في المملكة المتحدة بشأن رسوم متجر التطبيقات.

شهدت أعمال خدمات Apple، والتي تشمل App Store، نموًا في الإيرادات بوتيرة سريعة في السنوات القليلة الماضية وتتراوح الآن حول 20 مليار دولار كل ربع سنة، وفقاً لموقع gadgets360.

ومع ذلك، فإن العمولات التي تتراوح من 15 إلى 30 % التي تفرضها الشركة على بعض صانعي التطبيقات مقابل استخدام نظام الدفع داخل التطبيق قد تعرضت لانتقادات من قبل مطوري التطبيقات واستهدفتها هيئات مكافحة الاحتكار في العديد من البلدان.

قالت شركة آبل سابقًا إن 85 % من المطورين في متجر التطبيقات لا يدفعون أي عمولة وأنها تساعد المطورين الأوروبيين على الوصول إلى الأسواق والعملاء في 175 دولة حول العالم من خلال متجر التطبيقات.

رفع الدعوى القضائية في المملكة المتحدة في محكمة استئناف المنافسة شون إنيس، الأستاذ في مركز سياسة المنافسة في جامعة إيست أنجليا وخبير اقتصادي سابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نيابة عن 1566 من مطوري التطبيقات.

وقال إينيس في بيان: "الرسوم التي تفرضها شركة آبل على مطوري التطبيقات مبالغ فيها، وهي ممكنة فقط بسبب احتكارها توزيع التطبيقات على أجهزة آيفون وآيباد".

"الرسوم غير عادلة في حد ذاتها وتشكل تسعيرًا مسيئًا، فهي تضر بمطوري التطبيقات وأيضًا مشتري التطبيقات".