شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify ترفع أسعار الخطط المميزة من جديد فى العديد من البلدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت Spotify أسعار خططها المتميزة في العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث تتطلع شركة بث الموسيقى إلى تعزيز الربحية في ظل اقتصاد غير مؤكد.

وستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة سعر 1 دولار لخطط Spotify في الولايات المتحدة، مع بدء السعر الفردي المتميز الآن من 10.99 دولارًا، والثنائي بسعر 14.99 دولارًا، والأسرة بسعر 16.99 دولارًا وخطة الطالب عند 5.99 دولارًا.

تحركت Spotify في الأشهر الأخيرة لتعزيز الهوامش من خلال تسريح مئات العمال وإعادة هيكلة وحدة البث الصوتي، التي أنشأتها باستثمارات بمليارات الدولارات.

وتأتي الزيادات في الأسعار في وقت تتعرض فيه خدمات البث، سواء الصوتية أو المرئية، لضغط متزايد من المستثمرين لتعزيز الربحية بعد سنوات من إعطاء الأولوية لنمو المستخدمين، وفقاً لموقع gadgets360.

رفعت خدمات Rivals من Apple و Amazon و Tidal الأسعار هذا العام ، بينما رفع YouTube أيضًا الأسعار الأسبوع الماضي على خططه الشهرية والسنوية المتميزة في الولايات المتحدة لأول مرة منذ إطلاق خدمة الاشتراك في 2018.

وكانت سبوتيفاي، التي أشارت في أبريل إلى أنها سترفع الأسعار في عام 2023، رفعت الأسعار في 46 دولة العام الماضي.

ومن المقرر أن تعلن الشركة التي تتخذ من السويد مقراً لها عن نتائجها للربع الثاني يوم الثلاثاء.