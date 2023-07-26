شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية فتح "قائمة المطور" بأندرويد وفك قفل الميزات المخفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي كل جهاز يعمل بنظام أندرويد على "قائمة مطور" سرية، ولا يمكن فتحها إلا من خلال الضغط على خيار مخفي سبع مرات ويستهدف مطوري البرامج الذين يعملون على الجهاز، ولكنه في الواقع يفتح بعض الوظائف المفيدة للمستخدمين العاديين، بما في ذلك جعل سماعات البلوتوث تبدو أفضل، وإجبار شاشتك على التحديث بشكل أسرع للحصول على استجابة أفضل.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بمجرد إلغاء قفل وضع المطور، يظل مفتوحًا على هذا الجهاز حتى تقوم بإيقاف تشغيله، يمكن أن تختلف عملية فتح وضع المطور قليلاً وفقًا للجهاز الذي تستخدمه، ولكن في معظم العلامات التجارية للهاتف، انتقل إلى الإعدادات> النظام، ثم حدد حول الهاتف.

ستجد الإعدادات> حول الهاتف> معلومات البرنامج.

اضغط على خيار "رقم البناء" سبع مرات (يوجد في أسفل الشاشة).

عندما تعمل، سترى رسالة تقول، "أنت الآن مطور".

لقد ألغيت قفل قائمة المطور، والتي يجب أن تظهر في القائمة السابقة (أو ابحث عنها ضمن الإعدادات> النظام).

إذا لم يكن موجودًا، فاستخدم شريط البحث في الإعدادات لتعقبه.

هناك عدد كبير من الخيارات التي يمكنك التعامل معها، على الرغم من أن الكثير منها يركز على المطورين ويجب عليك فقط التعامل مع الخيارات التي تفهمها، فيما يلي قمنا بإدراج بعض أكثرها فائدة:





اجعل شاشتك أكثر سلاسة

تستخدم العديد من أجهزة Android معدل تحديث ديناميكي للشاشة، مما يحد من عدد مرات تحديث الشاشة لما هو مطلوب بدلاً من القدرة الكاملة للشاشة.

ولكن إذا كنت ترغب في الاستمتاع باستجابة محسنة للمس ورسوم متحركة أكثر سلاسة، فيمكنك إجبار شاشتك على الانتقال إلى ذروة معدل التحديث.

حدد إعداد معدل تحديث القوة القصوى في قائمة المطور، ولكن كن على دراية بأن هذا يحرق بطاريتك بشكل أسرع.





اجعل صوت سماعات الرأس أفضل

يعد من أفضل الأشياء في Android مقارنةً بـ iPhone هو خيار استخدام برامج ترميز الصوت عبر Bluetooth التي توفر صوتًا أفضل، مثل Qualcomm AptX HD، حيث توفر أصوات أكثر حدة من برنامج ترميز Bluetooth القياسي.

يمكنك إجبار هاتفك على تحديد برنامج ترميز مختلف من قائمة المطورين ضمن "برنامج ترميز صوت Bluetooth"، أو مجرد معرفة برامج الترميز المتوفرة مع الأجهزة المقترنة.