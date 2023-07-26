شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل دعم متجر "بلاي ستور" على أنظمة أندرويد "كيت كات".. هل لازلت تستخدمه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر شركة جوجل في إسقاط دعم أنظمة أندرويد من متجر بلاي ستور من وقت لآخر، خاصة بالنسبة للإصدارات التي أصبحت الآن أقدم بكثير مع قاعدة مستخدمين أقل نسبيًا، واعتبارًا من أغسطس، ستسقط جوجل دعم متجر Play من أندرويد 4.4 KitKat.

وبحسب موقع toi الهندي، فقد تم إطلاق KitKat مرة أخرى في عام 2013 وهذا يجعله نظام تشغيل عمره 10 سنوات تقريبًا، وذكرت جوجل أن ما لا يزيد عن 1٪ من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد تعمل بنظام أندرويد 4.4 KitKat، ولهذا السبب "لن تدعم KitKat في الإصدارات المستقبلية من خدمات جوجل Play.

ومع ذلك ، لن تتلقى أجهزة أندرويد التي تعمل بإصدار KitKat تحديثات متعلقة بـجوجل Play Store وستظل عالقة في Play Services 23.30.99، وهذا يعني أن الخدمات والتحديثات والتحسينات المستقبلية لن تعمل بعد الآن على أندرويد KitKat.

وإذا لم تكن مألوفًا ، فإن دعم إصدار أندرويد يختلف عن دعم خدمات جوجل Play، وحتى إذا توقفت جوجل عن دعم إصدار أندرويد (فيما يتعلق بالتحديثات وميزات الأمان) ، تستمر خدمات جوجل Play في تلقي التحديثات على هذه الأجهزة حتى تعمل الخدمات الأحدث بشكل صحيح وتعمل.

ويعني إسقاط دعم جوجل Play Service أن نظام التشغيل خارج السوق تمامًا الآن. لن تتوفر الميزات الجديدة والتحسينات الأمنية على هذه الأجهزة بعد الآن، وكجزء من هذا، تقوم خدمات جوجل Play بإسقاط الدعم لمستويات API 19 و 20، وكان الأخير مخصصًا للإصدار الأولي من أندرويد Wear، قامت جوجل أيضًا بإزالة دعم Jelly Bean في API 16 و 18 في عام 2021.





لماذا يعد إسقاط الدعم لأنظمة التشغيل الأقدم أمرًا مهمًالإدارة نظام التشغيل بجميع التحديثات والتغييرات والميزات المهمة، فإنه يتطلب الكثير من الموارد وإدارة شيء لم يعد ذا صلة بالسوق يعد أمرًا أكثر صعوبة، ومع ذلك، فإن أنظمة التشغيل التي لم يعد لها نصيب كبير في السوق، ليس من المنطقي أن تستمر الشركات في استثمار الموارد لمجرد صيانتها.