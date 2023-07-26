شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تتيح لمجموعات مطورى Vision Pro أدوات تطوير لإنشاء تطبيق مناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple أنه يمكن للمطورين الآن التقدم للحصول على سماعة Vision Pro على موقع الشركة، وبالإضافة إلى سماعة Vision Pro، تتضمن مجموعة أدوات التطوير أيضًا المساعدة في إعداد الجهاز، وطلبات الدعم على مستوى الكود، و"تسجيلات الوصول" مع خبراء Apple حول تصميم وتطوير تطبيق لنظام VisionOS.

وستعطي الشركة الأولوية للمتقدمين الذين ينشئون تطبيقًا "يستفيد من ميزات وإمكانيات VisionOS" - لذلك، ربما ليس الأشخاص في Netflix ، الذين يخططون لتقديم تطبيق iPad غير معدل على Vision Pro عند الإطلاق، وفقا لتقرير theverge.

للتقدم، يقول تطبيق "Apply" أنه يجب أن تكون صاحب حساب في برنامج Apple Developer، حيث يمكنك بعد ذلك تحديد مهارات تطوير فريقك والتطبيقات الحالية، كما قام ديلان ماكديرموت، الرئيس التنفيذي لشركة Sun Apps، بتغريد تفاصيل سياسة Apple حول تأمين الأجهزة - بشكل أساسي، من المتوقع أن يبقيها أي شخص بعيدًا عن الأنظار تمامًا وأن تكون مغلقة بشكل آمن بعيدًا عن الآخرين في جميع الأوقات.

"يجب عليك التأكد من أن الأشخاص غير المصرح لهم (بما في ذلك أي عائلة أو أصدقاء أو موظفين في المنزل) لا يمكنهم الوصول إلى DK أو عرضه أو التعامل معه"، لدى Apple سياسات مماثلة مطبقة للأجهزة الأخرى ذات الوصول المحدود التي تقدمها، مثل أجهزة iPhone للأبحاث الأمنية، ولكن هذه المجموعة من القواعد أطول وأكثر تفصيلاً.

تذكر Apple أنه يجب إرجاع مجموعات المطورين عند الطلب، والذي قد يكون لعدة أسباب. كما رأينا مع جهاز Mac الصغير المتخصص الذي قدمته Apple قبل إطلاق M1 ، قد تختار فقط استدعاء جميع أجهزة ما قبل الإنتاج بمجرد إطلاق سماعة الرأس بالفعل.

وتحتفظ Apple أيضًا بمعامل مطور Vision Pro في كوبرتينو ولندن وميونيخ وشنغهاي وسنغافورة وطوكيو، والتي يمكنك التقدم إليها على موقع Apple الإلكتروني، لقد أصدرت أيضًا قائمة تحقق التوافق التي من شأنها أن تساعد المطورين على التأكد من أن تطبيقاتهم جاهزة لنظام VisionOS.

وتحاول Apple تسهيل إحضار تطبيقات iOS و iPadOS إلى سماعة Vision Pro ، حيث ستنقل تلقائيًا عبر التطبيقات دون أن يضطر المطورون إلى تغيير أي شيء، ومع ذلك، يتمتع المطورون بحرية تحسين تطبيقاتهم من أجل VisionOS، وكذلك إنشاء تطبيقات جديدة. سيبدأ سعر Apple Vision Pro من 3499 دولارًا ومن المقرر طرحه في أوائل العام المقبل في الولايات المتحدة.